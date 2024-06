Endless Love anticipazioni 15 giugno: Nihan in pericolo di vita, Ozan confessa il suo passato a Zeynep

Endless Love torna domani sabato 15 giugno su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir mette in pericolo la vita di sua moglie. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:40 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 14 giugno: Le riviste pubblicano foto di Nihan e Kemal sulla spiaggia, insinuando un incontro romantico clandestino. Emir, scoperto lo "scandalo", prenota la camera d'albergo dove Nihan avrebbe incontrato Kemal e ordina a Tarik di portarla lì. Kemal, saputo che il fratello ha portato Nihan all'hotel, si precipita per affrontare Emir e proteggere la sua ex fidanzata.

Anticipazioni del 15 giugno di Endless Love: Kamal progetta la fuga con la donna che ama

Nihan, pressata dal marito, subisce un terribile incidente e finisce in ospedale tra la vita e la morte. Nel frattempo, Ozan confessa alla moglie Zeynep di aver commesso un omicidio involontario, rivelando come Emir l'abbia salvato dal carcere in cambio del matrimonio con Nihan. Zeynep, scioccata, è incerta sul da farsi, mentre Ozan la supplica di restare con lui per il bene del loro bambino.

Emir, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ordina a Tufan di assicurarsi che Kemal non possa avvicinarsi a Nihan in ospedale. Tuttavia, Onder offre il suo aiuto a Kemal, permettendogli di vedere Nihan di notte. Galip cerca invano Nursen, che è nascosta da Kemal. Nursen mostra a Kemal una foto di suo figlio da bambino, che sembra familiare a Kemal, ma non riesce a ricordare dove l'ha vista.

Zehir ruba il passaporto di Nihan

Zehir, su ordine di Kemal, ruba il passaporto di Nihan e prenota due biglietti per fuggire insieme. Tuttavia, Emir tiene Nihan sotto stretta sorveglianza. Galip, preoccupato per Emir, cerca di impedirgli di affrontare Kemal, ma senza successo. Tufan avverte Kemal di un pericolo imminente poiché Galip sta indagando su di lui. Durante un incontro, Kemal interroga Tufan sulle sue origini e mantiene la promessa fatta a Nursen, la madre di Tufan. Questo cambia gli equilibri, poiché Tufan, sentendosi tradito, perde il desiderio di vendetta che lo aveva guidato finora.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Asu fa in modo che Emir scopra che Kemal e Nihan stanno trascorrendo la notte insieme.