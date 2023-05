Citadel: dove hai già visto i membri del cast della serie tv su Prime Video

Le storie sulle spie affette da amnesia, in perfetto stile Jason Bourne/Total Recall, sono diventate piuttosto comuni nel corso degli ultimi anni; tuttavia, Citadel, la nuova serie TV originale di Amazon Prime, presenta un cast di talento così acclamato ed entusiasmante che ci permette di mettere in secondo piano la familiarità della trama e il fatto che, secondo alcuni critici, la serie "sembra ancora non essere pienamente sviluppata".

Citadel: Richard Madden e Priyanka Chopra in una scena

Oltre al cast, un altro punto di forza dello show ideato da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil è sicuramente la partecipazione dei rinomati produttori Joe e Anthony Russo, noti per il loro lavoro nel MCU. In veste di produttori esecutivi, la loro esperienza è una sicurezza per quanto concerne la qualità e l'intensità della nuova serie targata Prime Video che punta a offrire un nuovo approccio alle spy comedy. Secondo molti spettatori la prima stagione di Citadel è stata un'esperienza avvincente capace di tenerli incollati davanti allo schermo, in parte anche grazie al suo cast straordinario: scopriamo insieme quali ruoli hanno interpretato in passato i celebri attori dello show.

1. Richard Madden (Mason Kane)

Citadel: una scena

Richard Madden è un volto familiare per gli appassionati di serie televisive e film: oltre al suo ruolo di Robb Stark nella popolare serie HBO Il trono di spade, ha recitato anche nei panni del principe Kit nel film live action di Cenerentola, portando sullo schermo il suo fascino e talento nel ruolo del principe azzurro, in quello di Cosimo de' Medici nella serie televisiva I Medici e in quello di Ikaris nel film del Marvel Cinematic Universe Eternals.

Potreste aver visto Madden anche nella serie TV di successo della BBC intitolata Bodyguard, in cui ha interpretato il ruolo di David Budd: questa performance gli è valsa una candidatura ai Critics' Choice Awards, il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica e un National Television Award nella medesima categoria, aumentando esponenzialmente la sua fama di attore di grande talento. I fan faranno bene a tenere d'occhio le sue prossime produzioni, in quanto l'interprete di Mason Kane continuerà sicuramente a stupire con le sue interpretazioni coinvolgenti.

2. Priyanka Chopra Jonas (Nadia Sinh)

Citadel: Priyanka Chopra Jonas in una scena

Priyanka Chopra Jonas è una celeberrima modella, attrice e cantante indiana, nonché vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo 2000. In India, è diventata una superstar grazie a film di successo come Don e Fashion; tuttavia, ha raggiunto la fama internazionale grazie alla sua partecipazione alla popolare serie televisiva Quantico, in cui ha interpretato il ruolo della protagonista, l'agente dell'FBI Alex Parrish. La sua interpretazione carismatica e la sua presenza sullo schermo hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori.

Priyanka ha anche recitato in diversi film di Hollywood come Baywatch e Non è romantico?, dimostrando la sua versatilità come attrice e passando da ruoli d'azione a commedie romantiche. Recentemente, l'ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF ha anche interpretato uno dei ruoli principali nel film La Tigre Bianca, basato sull'omonimo romanzo di Aravind Adiga, grazie al quale ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte della critica. Grazie alla sua bellezza, talento e determinazione, è sempre un piacere vedere Priyanka Chopra Jonas brillare sul grande schermo.

3. Stanley Tucci (Bernard Orlick)

Citadel: Stanley Tucci in una scena

Stanley Tucci, che in Citadel interpreta Bernard Orlick, è un attore estremamente prolifico che ha recitato in numerosi film e serie televisive nel corso della sua carriera di successo. La star, vincitrice di 2 Golden Globe e candidata all'Oscar per Amabili resti di Peter Jackson, ha avuto una serie di ruoli memorabili nel corso degli anni, come quello del brillante chef Paul Child nel film Julie & Julia, accanto a Meryl Streep, o quello di Caesar Flickerman nella popolare saga di The Hunger Games, dove ha aggiunto il suo tocco di eleganza e carisma all'intera produzione. Tucci ha anche dato vita al personaggio di Nigel nel film Il diavolo veste Prada, in cui ha deliziato i fan con una performance brillante nei panni del cinico e sofisticato direttore creativo di una rivista di moda.

Oltre al grande schermo, Stanley ha anche una serie di ruoli televisivi di spicco: potreste averlo visto nella pluripremiata miniserie John Adams, in cui ha interpretato il ruolo di Samuel Adams, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, o in Feud, serie televisiva in cui ha interpretato il leggendario regista di Hollywood Jack L. Warner. Con la sua versatilità e talento, Stanley Tucci ha regalato al pubblico interpretazioni indimenticabili in molti progetti, divenendo uno degli attori più amati e riconoscibili dell'industria cinematografica e televisiva.

4. Lesley Manville (Dahlia Archer)

Primo piano di Lesley Manville dal film Another Year

Lesley Manville è un'attrice britannica principalmente nota al grande pubblico per la sua collaborazione con il regista Mike Leigh nei film Belle speranze , Segreti e bugie , Topsy-Turvy - Sotto-sopra , Tutto o niente, Il segreto di Vera Drake, Another Year, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura ai BAFTA, e Turner. Grazie alla sua incredibile performance ne Il filo nascosto del 2017 ha invece ricevuto la sua seconda candidatura al Premio BAFTA e la sua prima candidatura al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista.

La Manville ha fatto anche diverse apparizioni in serie televisive di grande successo: potreste averla vista nella pluripremiata serie britannica basata sui romanzi di Elizabeth Gaskell intitolata Cranford, in cui ha interpretato il ruolo di Miss Rose, o nella serie drammatica River, in cui recita accanto a Stellan Skarsgård. La star è anche nota per essere stata sposata con l'attore Gary Oldman, incontrato mentre recitava al Royal Court; l'attore la lasciò dopo due anni, nel 1989, a tre mesi di distanza dalla nascita del loro figlio Alfie.

5. Osy Ikhile (Carter Spence)

Osy Ikhile, l'interprete di Carter Spence nella serie targata Prime Video, è principalmente noto per aver fatto parte del cast di Inception di Christopher Nolan, celebre pellicola in cui ha interpretato un membro del team di Dom Cobb, interpretato da Leonardo DiCaprio. Ikhile ha anche avuto diversi ruoli in serie televisive di successo come Black Mirror di Charlie Brooker, in cui ha recitato in un episodio intitolato "White Christmas".

6. Ashleigh Cummings (Abby Conroy)

NOS4A2: una scena con Ashleigh Cummings

Potreste aver visto Ashleigh Cummings nel film horror Hounds of Love, una pellicola del 2016 diretta da Ben Young in cui l'attrice australiana ha interpretato il ruolo di Vicki, una giovane donna rapita da una coppia di serial killer. Il film è stato acclamato dalla critica per le sue interpretazioni intense e per la sua narrazione disturbante. La Cummings è anche nota per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva Miss Fisher - Delitti e Misteri, basata sui romanzi di Kerry Greenwood. In questa serie ambientata negli anni '20, interpreta il personaggio di Dorothy 'Dot' Williams, assistente e confidente dell'eccentrica detective Phryne Fisher. La serie è stata molto popolare in Australia e ha guadagnato un seguito internazionale grazie alla sua combinazione di mistero, intrighi e period drama.

7. Roland Møller (Anders Silje/Davik Silje)

Medieval: Roland Møller in una scena del film

L'interprete di Anders Silje/Davik Silje in Citadel si chiama Roland Møller: potreste conoscere questo affascinante attore danese per la pellicola di Martin Zandvliet intitolata Land of Mine - Sotto la sabbia. In questo film drammatico, Møller interpreta il ruolo del sergente Carl Rasmussen, un ufficiale dell'esercito danese incaricato di sorvegliare un gruppo di giovani prigionieri di guerra tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua interpretazione ha ricevuto il plauso della critica per la sua abilità nel trasmettere emozioni complesse e per la sua presenza magnetica sullo schermo.

Møller è anche apparso nel film di guerra Atomica bionda, diretto da David Leitch, in cui ha interpretato il ruolo di Aleksander Bremovych, un agente dei servizi segreti sovietici. Il suo personaggio si trova coinvolto in una trama di spionaggio durante la Guerra Fredda e si scontra con l'agente segreto interpretato da Charlize Theron. La sua interpretazione contribuisce a creare una tensione palpabile nel film e dimostra ancora una volta la sua abilità nel portare sullo schermo personaggi ben caratterizzati e intriganti.

8. Caoilinn Springall (Hendrix Conroy)

Caoilinn Springall è una giovane attrice britannica che è diventa nota di recente grazie al suo ruolo in The Midnight Sky: nel film diretto da George Clooney Caoilinn interpreta il personaggio di Iris, una bambina sopravvissuta a una catastrofe globale che viene trovata da Clooney nel suo rifugio nell'Artico. Nonostante abbia poche battute, la sua interpretazione è intensa e riesce a trasmettere molte emozioni attraverso la sua espressività e il suo sguardo penetrante.

9. Nikki Amuka-Bird (Grace)

Locandina di Nikki Amuka-Bird

Nikki Amuka-Bird, che interpreta il ruolo di Grace in Citadel, è una talentuosa attrice britannica principalmente nota per il ruolo di Martha nella serie televisiva britannica Luther, in cui recita al fianco di Idris Elba. La serie, che ha riscosso un grande successo nel corso degli anni, segue le vicende di Luther, un brillante detective della polizia di Londra alle prese con casi complessi e pericolosi. Amuka-Bird ha dimostrato una grande abilità nell'incarnare Martha, una donna complessa e misteriosa che gioca un ruolo fondamentale nella vita del protagonista.

L'attrice ha anche recitato anche in film di successo come La talpa del 2011, diretto da Tomas Alfredson e tratto dall'omonimo romanzo di John le Carré. Nel film, interpreta il ruolo di Tarr's Wife, una figura misteriosa che si trova al centro di un intrigo di spionaggio. La sua performance è stata elogiata dalla critica e le ha permesso di farsi notare anche a livello internazionale.