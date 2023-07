Citadel: la serie Prime Video è un flop da 250 milioni di dollari

Nonostante Prime Video avesse definito Citadel come un successo planetario, la serie dei fratelli Russo è stato un vero e proprio flop in termini economici. Il report arriva da Bloomberg che ha fatto luce su come lo show sia costato l'ingente cifra di 250 milioni di dollari per realizzare una sola stagione. E anche gli ascolti non sono stati il massimo: Citadel non è mai riuscito a entrare nella top 10 degli show più visti in streaming in America.

La serie è stata presentata con uno screening speciale a Roma il 21 aprile, pochi giorni prima del debutto su Prime Video, ovvero il 28 aprile. Hanno partecipato i componenti del cast Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville, gli executive producer Anthony Russo, Joe Russo, e Angela Russo-Otstot, e lo showrunner ed executive producer David Weil.

Secondo i dati della piattaforma, invece, Citadel è la nuova serie originale più vista al di fuori degli Stati Uniti e la quarta più vista al mondo. Per questo motivo si è deciso di dare il via libera a una seconda stagione. Joe Russo dirigerà tutti gli episodi della seconda stagione e David Weil tornerà come showrunner della serie, che vede anche la partecipazione di Lesley Manville e Stanley Tucci.

Di cosa parla Citadel

La sinossi di Citadel recita: "Otto anni fa, Citadel è caduta. L'agenzia indipendente di spionaggio internazionale è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato."