Bridgerton 3, Nicola Coughlan nega l'aiuto di Photoshop: "Godetevi il mio seno perfetto"

Nicola Coughlan rivendica di essere apparsa in Bridgerton 3 esattamente come mamma l'ha fatta, senza aiutini di alcun genere. L'interprete di Penelope Featherington nella serie Netflix ha **smentito le voci secondo cui le foto promozionali in cui appare sarebbero "photoshoppate".

Nicola Coughlan ha affrontato la questione nel corso di un'intervista a People spiegando che le voci sarebbero state generate per via dei costumi d'epoca che indossa in Bridgerton:

"Penso che se indossi i corsetti abbastanza a lungo, il tuo corpo si adatta. A volte vado a provare i costumi, indosso un corsetto e dico 'Puoi stringere di più', i costumisti chiedono preoccupati, 'Cosa intendi?', ma io li rassicuro 'Il mio corpo si adatterà'"

Coughlan ha poi spiegato che la scelta di apparire nuda in Bridgerton è stato un modo per combattere i troll e le critiche sul suo corpo: "Su internet in molti hanno scritto 'Nelle foto hanno ritoccato la vita con Photoshop' e io ho risposto 'No, non l'hanno fatto'. Sono proprio così".

Nicola Coughlan in una scena di Bridgerton 3

Uno schiaffo al body shaming

Come evidenzia la nostra recensione della seconda parte di Bridgerton 3, Nicola Coughlan, protagonista dei nuovi episodi, si è concessa momenti intimi e scene di nudo per combattere l'idea che esista un solo tipo di bellezza. Tutto è iniziato quando una fan ha detto all'attrice che era stata "molto coraggiosa" a essersi spogliata nello show.

"Sai, penso che sia difficile perché le persone non sono abituate a vedere sullo schermo donne col mio tipo di corpo, donne con un seno perfetto" ha scherzato l'interprete di Penelope Featherington. "Sono un membro orgoglioso della comunità del seno perfetto. Spero che vi piaccia vederlo!"

La terza stagione di Bridgerton è interamente disponibile su Netflix.