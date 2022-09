Citadel, la serie Amazon dei Fratelli Russo sarà una delle più costose di sempre?

Sembra che Citadel costerà caro ai Fratelli Russo e Amazon Prime Video. L'ambiziosa serie tv in lavorazione ormai da tempo sarebbe in procinto di diventare il secondo show più costoso di sempre.

A segnalarlo è l'Hollywood Reporter, che in un recente articolo cerca di fare il punto della situazione sullo sviluppo di Citadel, un progetto apparentemente molto caro a Jennifer Salke, Head degli Amazon Studios, che stava cercando il prossimo grande titolo per la piattaforma quando approvò la produzione della serie prodotta da Anthony Russo e Joe Russo.

Serie che, per via di vari fattori incluse divergenze creative, cambi di sceneggiatori/showrunner/registi e necessari reshoot, avrebbe aggiunto circa 75 milioni di dollari al suo budget iniziale di almeno 160 milioni di dollari, rendendola una facile candidata per il secondo posto sul podio delle serie più costose di sempre (preceduta solamente da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del potere, che debutta quest'oggi su Amazon Prime Video).

Citadel, che nel suo cast include anche la star de Il Trono di Spade Richard Madden e l'attrice di Quantico Priyanka Chopra Jonas, avrebbe terminato le riprese principali (suddivise, si dice, addirittura in tre diverse unità allo stesso tempo) a dicembre 2021, ma si sono poi resi necessari degli ingenti reshoot, conseguenza delle divergenze creative a cui accennavamo sopra.

Non è chiaro quali siano le motivazioni alla base, ma sembrerebbe che una sequenza chiave della storia - una sorta di The Avengers con spie da tutto il mondo che uniscono le forze per portare a termine una missione speciale (un progetto che tra l'altro si presta a dare vita a diversi spin-off, come nei piani della la piattaforma) - voluta dallo sceneggiatore e showrunner Josh Applebaum non abbia riscosso grande favore con lo studio e i Russo, portando alla creazione di due diverse fazioni: una guidata Applebaum e Andre Nemec (anche lui sceneggiatore della serie), l'altra capitanata dai Russo.

Amazon avrebbe poi deciso di favorire la visione dei Russo, portando quindi all'abbandono di Applebaum, Brian Kirk (regista di 5 dei 7 episodi della serie), Sarah Bradshaw (line producer) e altri.

Questo, dunque, avrebbe condotto a dei reshoot supervisionati dal direttore della fotografia e frequente collaboratore dei Russo Thomas Sigel e Joe Russo, e dunque a un lievitare dei costi di produzione, sui quali già pesavano i ritardi dovuti alla pandemia, le tasse, e la complessità generale dell'opera.

Al momento, Citadel è in fase di post-produzione, ma non abbiamo ancora una data di debutto programmata per lo show.