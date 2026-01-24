Cime tempestose, la regista avvisa il pubblico: "Piangerete fino a vomitare"

Il nuovo remake in arrivo con Margot Robbie e Jacob Elordi si prepara a scuotere il pubblico e gli appassionati del celebre romanzo ma per la regista si andrà ben oltre la semplice commozione

Emerald Fennell, regista del remake di Cime tempestose in arrivo nelle sale il prossimo febbraio, ha detto chiaramente fin dove vuole spingere il suo pubblico con la sua nuova versione della storia.

La pellicola, tratta dal celebre romanzo di Emily Brontë, è interpretata da Margot Robbie, che ne è anche la produttrice, e da Jacob Elordi, che pochi giorni fa ha conquistato la sua prima nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione della Creatura in Frankenstein di Guillermo del Toro.

In una recente intervista rilasciata a Fandango, la regista e la sua protagonista hanno dichiarato che il loro obiettivo è quello di suscitare una reazione viscerale nel pubblico nei confronti del film.

Cime tempestose: Jacob Elordi e Margot Robbie in una scena

Cime tempestose diventerà il nuovo Titanic?

Robbie ha ricordato come Fennell abbia parlato con il pubblico dell'obiettivo che sperava di raggiungere. "Una delle prime cose che Emerald mi ha detto è stata: 'Voglio che la gente pianga così tanto da vomitare'. Io ho risposto: 'In realtà mi sembra molto appropriato'", ha detto ridendo.

Fennell ha già dichiarato che il suo obiettivo è fare in modo che il suo Cime tempestose diventi "il Titanic di questa generazione" e ha poi descritto le riprese del film come una sfida emotiva autoinflitta, "una sorta di esercizio masochistico".

Questo progetto, secondo le sue parole, è il film che ha aspettato di realizzare per tutta la vita. Nel frattempo, Robbie ha sostenuto che il suo co-protagonista, Jacob Elordi, è così bravo nel film che è convinta che sia "il Daniel Day-Lewis di questa generazione".

Cime tempestose: la nuova locandina del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

Cosa dicono le previsioni sugli incassi?

Le prevendite per Cime tempestose sono attualmente molto buone, il che fa presagire un incasso tra i 30 e i 35 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti. Questo potrebbe essere il più grande successo al botteghino della carriera di Jacob Elordi e il primo successo di Margot Robbie dopo Barbie.

Inoltre, il film ha recentemente ottenuto la classificazione Rated R per "contenuti sessuali". Le proiezioni di prova avevano menzionato la notevole quantità di immagini iper-sessualizzate, molto più esplicite rispetto a qualsiasi precedente adattamento del romanzo. La durata indicata sul sito web di AMC è di 135 minuti.