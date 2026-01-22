Oscar 2026: ecco tutte le nomination. I peccatori è da record

Sono state annunciate in diretta nel pomeriggio le nomination per la 98esima edizione degli Academy Awards, dove a svettare è stato il film di Ryan Coogler con ben 16 nomination

Questo pomeriggio, a partire dalle 14:30, sono state annunciate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman le nomination ai Premi Oscar.

La cerimonia di premiazione della 98esima edizione degli Academy Awards, si svolgerà il 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles. Conan O'Brien sarà il conduttore della serata per il secondo anno consecutivo.

A surclassare tutti è stato I peccatori, mentre gli altri film con il maggior numero di nomination sono Una battaglia dopo l'altra e Hamnet - Nel Nome Del Figlio, Marty Supreme e Frankenstein con Sentimental Value che si è guadagnato diverse candidature nelle categorie più importanti. F1 con Brad Pitt è riuscito a strappare la nomination come Miglior film.

I Peccatori: Michael B. Jordan in una foto

Ryan Coogler fa la storia degli Oscar

Il regista ha ufficialmente riscritto la storia degli Oscar. I Peccatori ha battuto il record storico di nomination agli Academy Awards, ottenendo 16 candidature e superando il precedente record di 14, detenuto da tre film finora.

Il thriller soprannaturale ha ricevuto nomination per miglior film, regista, attore (Michael B. Jordan), attrice non protagonista (Wunmi Mosaku), attore non protagonista (Delroy Lindo), sceneggiatura originale, casting, scenografia, fotografia, costumi, montaggio, trucco e acconciature, sonoro, effetti visivi, colonna sonora originale e canzone originale per "I Lied to You".

Il traguardo di Coogler va oltre i numeri. È solo il secondo regista afroamericano ad essere stato nominato nello stesso anno per la produzione, la regia e la sceneggiatura originale, dopo il triplice riconoscimento ottenuto da Jordan Peele per Get Out (2017). È anche il terzo regista in assoluto a raggiungere questa combinazione, dopo Spike Lee con BlacKkKlansman (2018), dove è stato inoltre nominato per la sceneggiatura non originale.

Oscar 2026, la lista completa delle nomination

Miglior Film

Bugonia

F1 - Il film

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

L'agente segreto

Sentimental Value

I peccatori

Train Dreams

Miglior Regia

Chloe Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - I peccatori

Miglior Attore Protagonista

Timothee Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - I peccatori

Wagner Moura - L'agente segreto

Miglior Attrice Protagonista

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Miglior Attore Non Protagonista

Benicio Del Toro - Una battaglia dopo l'altra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - I peccatori

Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Miglior Attrice Non Protagonista

Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Wunmi Mosaku - I peccatori

Amy Madigan - Weapons

Elle Fanning - Sentimental Value

Miglior Sceneggiatura Originale

Blue Moon

Un semplice incidente

Marty Supreme

Sentimental Value

I peccatori

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l'altra

Train Dreams

Miglior Film Internazionale

L'agente segreto

Un semplice incidente

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Miglior Film d'Animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootropolis 2

Miglior Colonna Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Miglior Canzone Originale

"Dear Me" - Darren Warren: Relentless

"Golden" - KPop Demon Hunters

"I Lied to You" - I peccatori

"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!

"Train Dreams" - Train Dreams

Miglior Montaggio

F1 - Il film

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

Sentimental Value

I peccatori

Miglior Fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Train Dreams

Miglior Scenografia

Frankensein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Miglior Costumi

Avatar: Fuoco e Cenere

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

I peccatori

Miglior Trucco e Acconciatura

Frankenstein

Kokuho

I peccatori

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Miglior Sonoro

F1 - Il film

Frankenstein

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Sirat

Migliori Effetti Visivi

Avatar: Fuoco e Cenere

F1 - Il film

Jurassic World - La Rinascita

The Lost Bus

I peccatori

Miglior Casting

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

L'agente segreto

I peccatori

Miglior Documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Miglior Cortometraggio d'Animazione

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Miglior Cortometraggio

Butcher's Stan

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Miglior Cortometraggio Documentario