Oscar 2026: ecco tutte le nomination. I peccatori è da record

Questo pomeriggio, a partire dalle 14:30, sono state annunciate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman le nomination ai Premi Oscar.
La cerimonia di premiazione della 98esima edizione degli Academy Awards, si svolgerà il 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles. Conan O'Brien sarà il conduttore della serata per il secondo anno consecutivo.
A surclassare tutti è stato I peccatori, mentre gli altri film con il maggior numero di nomination sono Una battaglia dopo l'altra e Hamnet - Nel Nome Del Figlio, Marty Supreme e Frankenstein con Sentimental Value che si è guadagnato diverse candidature nelle categorie più importanti. F1 con Brad Pitt è riuscito a strappare la nomination come Miglior film.
Ryan Coogler fa la storia degli Oscar
Il regista ha ufficialmente riscritto la storia degli Oscar. I Peccatori ha battuto il record storico di nomination agli Academy Awards, ottenendo 16 candidature e superando il precedente record di 14, detenuto da tre film finora.
Il thriller soprannaturale ha ricevuto nomination per miglior film, regista, attore (Michael B. Jordan), attrice non protagonista (Wunmi Mosaku), attore non protagonista (Delroy Lindo), sceneggiatura originale, casting, scenografia, fotografia, costumi, montaggio, trucco e acconciature, sonoro, effetti visivi, colonna sonora originale e canzone originale per "I Lied to You".
Il traguardo di Coogler va oltre i numeri. È solo il secondo regista afroamericano ad essere stato nominato nello stesso anno per la produzione, la regia e la sceneggiatura originale, dopo il triplice riconoscimento ottenuto da Jordan Peele per Get Out (2017). È anche il terzo regista in assoluto a raggiungere questa combinazione, dopo Spike Lee con BlacKkKlansman (2018), dove è stato inoltre nominato per la sceneggiatura non originale.
Oscar 2026, la lista completa delle nomination
Miglior Film
-
Bugonia
-
F1 - Il film
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
Una battaglia dopo l'altra
-
L'agente segreto
-
Sentimental Value
-
I peccatori
-
Train Dreams
Miglior Regia
-
Chloe Zhao - Hamnet
-
Josh Safdie - Marty Supreme
-
Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra
-
Joachim Trier - Sentimental Value
-
Ryan Coogler - I peccatori
Miglior Attore Protagonista
-
Timothee Chalamet - Marty Supreme
-
Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra
-
Ethan Hawke - Blue Moon
-
Michael B. Jordan - I peccatori
-
Wagner Moura - L'agente segreto
Miglior Attrice Protagonista
-
Jessie Buckley - Hamnet
-
Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
-
Kate Hudson - Song Sung Blue
-
Renate Reinsve - Sentimental Value
-
Emma Stone - Bugonia
Miglior Attore Non Protagonista
-
Benicio Del Toro - Una battaglia dopo l'altra
-
Jacob Elordi - Frankenstein
-
Delroy Lindo - I peccatori
-
Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra
-
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Miglior Attrice Non Protagonista
-
Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra
-
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
-
Wunmi Mosaku - I peccatori
-
Amy Madigan - Weapons
-
Elle Fanning - Sentimental Value
Miglior Sceneggiatura Originale
-
Blue Moon
-
Un semplice incidente
-
Marty Supreme
-
Sentimental Value
-
I peccatori
Miglior Sceneggiatura Non Originale
-
Bugonia
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Una battaglia dopo l'altra
-
Train Dreams
Miglior Film Internazionale
-
L'agente segreto
-
Un semplice incidente
-
Sentimental Value
-
Sirat
-
The Voice of Hind Rajab
Miglior Film d'Animazione
-
Arco
-
Elio
-
KPop Demon Hunters
-
Little Amelie or the Character of Rain
-
Zootropolis 2
Miglior Colonna Sonora
-
Bugonia
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Una battaglia dopo l'altra
-
I peccatori
Miglior Canzone Originale
-
"Dear Me" - Darren Warren: Relentless
-
"Golden" - KPop Demon Hunters
-
"I Lied to You" - I peccatori
-
"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
-
"Train Dreams" - Train Dreams
Miglior Montaggio
-
F1 - Il film
-
Marty Supreme
-
Una battaglia dopo l'altra
-
Sentimental Value
-
I peccatori
Miglior Fotografia
-
Frankenstein
-
Marty Supreme
-
Una battaglia dopo l'altra
-
I peccatori
-
Train Dreams
Miglior Scenografia
-
Frankensein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
Una battaglia dopo l'altra
-
I peccatori
Miglior Costumi
-
Avatar: Fuoco e Cenere
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
I peccatori
Miglior Trucco e Acconciatura
-
Frankenstein
-
Kokuho
-
I peccatori
-
The Smashing Machine
-
The Ugly Stepsister
Miglior Sonoro
-
F1 - Il film
-
Frankenstein
-
Una battaglia dopo l'altra
-
I peccatori
-
Sirat
Migliori Effetti Visivi
-
Avatar: Fuoco e Cenere
-
F1 - Il film
-
Jurassic World - La Rinascita
-
The Lost Bus
-
I peccatori
Miglior Casting
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
Una battaglia dopo l'altra
-
L'agente segreto
-
I peccatori
Miglior Documentario
-
The Alabama Solution
-
Come See Me in the Good Light
-
Cutting Through Rocks
-
Mr. Nobody Against Putin
-
The Perfect Neighbor
Miglior Cortometraggio d'Animazione
-
Butterfly
-
Forevergreen
-
The Girl Who Cried Pearls
-
Retirement Plan
-
The Three Sisters
Miglior Cortometraggio
-
Butcher's Stan
-
A Friend of Dorothy
-
Jane Austen's Period Drama
-
The Singers
-
Two People Exchanging Saliva
Miglior Cortometraggio Documentario
-
All the Empty Rooms
-
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
-
Children Are Gone: Were and Are Gone
-
The Devil Is Busy
-
Perfectly a Strangeness