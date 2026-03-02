Scream 7 inarrestabile: primo al botteghino italiano e USA al debutto

L'orrore corre ancora al telefono, e non solo, in Scream 7, che debutta in prima posizione sia al botteghino italiano che a quello americano. Il pubblico italiano premia il ritorno di Neve Campbell, assente dal precedente capitolo per una disputa sul salario, e dello sceneggiatore originale Kevin Williamson, qui alla regia, con una solida apertura da 1,5 milioni di euro incassati in 352 sale e 151.980 presenze (dati Cinetel).

Meglio ancora in patria, dove l'horror seriale ha sbanca il botteghino con 64,1 milioni di incassi da 3.540 sale e una notevole media per sala di 18.107 dollari. Oltre 97 milioni gli incassi globali, cifra destinata ad aumentare, per la pellicola che torna a raccontare i crimini di Ghostface. Stavolta, l'assassino mascherato prende di mira la figlia della tenace eroina Sidney Prescott (Campbell), suscitando la sua reazione. Fondamentale per attirare il pubblico in sala il ritorno di membri storici del cast tra cui Courteney Cox, David Arquette e Matthew Lillard.

Margot Robbie e Jacob Elordi in "Cime tempestose"

Non si ferma la corsa di "Cime tempestose"

Secondo in Italia, con un altro milione che porta il totale a quasi 10 milioni in tre settimane, il romance di cui tutti parlano e che anche noi abbiamo analizzato nella nostra recensione di "Cime Tempestose". Nonostante le critiche, il film di Emerald Fennell che adatta con grande sregiudicatezza il classico di Emily Brontë si avvicina alla soglia dei 200 milioni globali, forte dei 72,3 milioni di dollari tributati dal box office USA a fronte di un budget di 80 milioni.

La presenza di Margot Robbie e Jacob Elordi contribuisce all'ennesimo successo per Warner Bros., in piena tempesta mediatica per la cessione a Paramount dopo la rinuncia da parte di Netflix. Discreto successo anche per Rental Family - Nelle vite degli altri, nuovo film con Brendan Fraser ambientato in Giappone che supera 1,2 milioni in due settimane, mentre uno dei favoriti agli Oscar, da noi analizzato nella recensione di Hamnet, incrementa di altri 435.000 euro il bottino che si aggira sui 2,7 milioni.

GOAT: Sogna in grande, la passione per l'animazione

In Italia è scivolato al quinto posto con 1,4 milioni, ma negli USA GOAT: Sogna in Grande si è rivelato un grande successo ed è saldamente ancorato al secondo posto. La pellicola animata dedicata alle divertenti avventure di una capra che sogna di diventare un campione di basket raccoglie altri 12 milioni che la portano a 74 milioni in patria e 130,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film d'animazione targato Sony, costato 80 milioni di dollari, a breve affronterà la concorrenza del nuovo film Disney/ Pixar Jumpers - Un Salto tra gli Animali, in arrivo nei cinema italiani dal 5 marzo.