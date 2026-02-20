"Cime tempestose": Warner Bros. ha pagato 2000 influencer per scrivere 'cose belle' sul film

Le prime reazioni entusiastiche di fronte al romance drama con Margot Robbie e Jacob Elordi sarebbero frutto della campagna di marketing agguerrita di Warner Bros.?

L'entusiasmo con cui "Cime tempestose" è stato accolto durante le anteprime sarebbe frutto di un'accurata operazione di guerrilla marketing da parte di Warner Bros. Da nuove indiscrezioni lo studi avrebbe pagato oltre 2000 influencer per parlar bene sui social media dell'adattamento di Emerald Fennell.

Al momento gli incassi della nuova versione del classico di Emily Brontë interpretata da Margot Robbie e Jacob Elordi sfiora i 100 milioni di incassi globali, di cui 44 milioni negli USA. Il tutto nonostante la critica si sia divisa. Su Rotten Tomatoes la pellicola romantica vanta un 60% nei giudizi della critica, appena la sufficienza, mentre la percentuale sale al 77% nel gradimento del pubblico.

Che ruolo hanno avuto gli influencer nella campagna di marketing di "Cime tempestose"?

A colpire, nella versione di Emerald Fennell, è la scelta di mostrare sesso esplicito e "sadomaso" che, a detta della regista, sono già presenti nel romanzo. Non tutti hanno amato queste scelte glamour e questa modernizzazione "pop" della storia che analizziamo nella nostra recensione di "Cime Tempestose".

Ma a colpire sarebbe la campagna di marketing agguerritissima messa in piedi da Warner analizzata da World of Reel. Secondo il sito web, Warner Bros. avrebbe replicato la stessa strategia utilizzata con Barbie e con altri titoli recenti invitando influencer alle anteprime per poi ottenere giudizi e commenti positivi sul film sui social media in cambio di un pagamento.

Il magazine riporta il tweet del giornalista inglese, direttore di SFX Magazine, in cui si legge:

"Oh, quasi 2000 social media influencer sono stati pagati da Warner per poster cose belle sul film. Niente esprime creatività senza paura meglio delle parole 'Attivazione del marketing esperienziale immersivo'".

Vedremo se Warner, Emerald Fennell o l'attrice e produttrice Margot Robbie replicheranno in qualche modo all'accusa.

La risposta della regista alle critiche su "Cime tempestose"

Nel frattempo, Fennell ha affrontato le numerose critiche sulla libertà eccessiva che si sarebbe presa snaturando la storia originale.

"Credo che il punto sia che tutti coloro che amano questo libro hanno un legame così personale con esso, e quindi puoi solo realizzare il film che in un certo senso hai immaginato tu stesso quando lo hai letto", ha spiegato all'Hollywood Reporter quando le è stato chiesto della sua scelta di ingaggiare Jacob Elordi per il ruolo di Heathcliff. "Credo di essermi concentrata sugli elementi pseudo-masochisti del film".