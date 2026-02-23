"Cime tempestose" sfiora gli 8 milioni in Italia, battuto da GOAT negli USA

La passione bruciante tra Catherine e Heathcliff è ancora attuale tanto che il pubblico italiano premia il passionale adattamento di "Cime tempestose", permettendogli di conservare la vetta del box office italiano per il secondo weekend consecutivo. La pellicola diretta da Emerald Fennell e interpretata dalle star Margot Robbie e Jacob Elord incassa altri 2,6 milioni di euro e totalizza 326.307 presenze (dati Cinetel) per un totale di 7,8 milioni. Il traguardo degli 8 milioni è a un passo, visto l'andamento del romance.

A livello internazionale il film è a un passo dai 152 milioni, ma ha perso la prima posizione negli USA a scapito di GOAT: Sogna in Grande, edificante pellicola d'animazione sportiva targata Sony Pictures Animation che vanta un cast vocale originale del calibro di star come Gabrielle Union, Patton Oswalt, David Harbour, Jennifer Hudson e l'interprete di Stranger Things Caleb McLaughlin. Con altri 17 milioni di dollari, il film ha raggiunto i 58,3 milioni conquistando la prima posizione. il pubblico italiano non sembra subire lo stesso fascino verso la scatenata pellicola che racconta la storia di una capretta alle prese col campionato di "pallaruggente" (sorta di basket) visto che il film ha incassato solo 406.000 euro, raggiungendo un milione di euro in due settimane.

Una scena di GOAT: Sogna in grande

In Italia il sentimento domina il botteghino

Apre in seconda posizione la nuova attesa pellicola con Brendan Fraser, lo struggente Rental Family che vede l'interprete premio Oscar nei panni di un attore che lavora per un'agenzia a cui si rivolgono coloro che hanno bisogno di qualcuno che impersoni un parente o compagno. Nel film di Hikari Fraser veste i panni di un attore americano giunto in Giappone per recitare nello spot di un dentifricio e poi rimasto lì, con la speranza di trovare qualche ruolo in produzioni giapponesi e coreane alle quali necessita un attore caucasico. Il film apre in seconda posizione con 578.000 euro incassati in 347 sale e 80.336 presenze. Ne parliamo nella nostra recensione di Rental Family.

Siamo in odor di Oscar nella terza posizione, occupata da Hamnet - Nel nome del figlio, rielaborazione pseudo-shakesperiana del lutto che regala una grandissima interpretazione dell'irlandese Jessie Buckley nei panni della moglie del Bardo. Il film diretto da Chloe Zhao incassa altri 532.000 che lo portano a un totale di 2,1 milioni e si spera che l'avvicinarsi della notte più attesa dai cinefili rappresenti un ulteriore traino. Bene anche Le cose non dette di Gabriele Muccino, che supera i 6,3 milioni di euro.

Musica e thriller premiati al botteghino USA

Per quanto riguarda il botteghino americano si segnala, in terza posizione, il debutto di I Can Only Imagine 2, sequel del dramma musicale Una canzone per mio padre. Il film, interpretato da Milo Ventimiglia e Dennis Quaid, apre con 8 milioni raccolti in 3.105 sale e segna una media per sala di 2.576 dollari.

Quarto posto per la nuova fatica delle star Marvel Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, di cui parliamo nella recensione di Crime 101o. L'heist thriller targato Amazon MGM aggiunge 5,7 milioni al bottino domestico che si aggira sui 24,7 milioni, mentre gli incassi globali arrivano a 46,3 milioni. Nonostante le ottime recensioni, i numeri parlano chiaro e i 90 milioni spesi per realizzare la pellicola rendono la pellicola un flop.