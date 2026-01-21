Cime tempestose, Margot Robbie: "Sono diventata 'dipendente' da Jacob Elordi"

Margot Robbie e Jacob Elordi hanno instaurato un legame molto forte sul set di Cime tempestose, il film di Emerald Fennell che adatta il celebre romanzo di Emily Brontë. A raccontare il rapporto con il collega è stata la star di Barbie.

L'attrice, in una recente intervista, si è soffermata sulla collaborazione con il collega australiano, con il quale ha recitato da protagonista nel prossimo discusso lungometraggio della regista di Una donna promettente e Saltburn.

Il rapporto di Margot Robbie con Jacob Elordi

"Sono così 'dipendente' con le persone con cui lavoro e voglio bene a tutti così tanto, e sono sempre quella persona devastata quando un lavoro finisce e non vorrei mai che terminasse" ha detto la candidata all'Oscar.

Jacob Elordi e Margot Robbie in una scena di Cime tempestose

"Credo di aver sviluppato questa cosa piuttosto rapidamente anche con Jacob" ha proseguito. L'attrice si è rivolta proprio a Elordi nell'intervista per parlare del suo atteggiamento sul set nei panni del cupo Heathcliff: "Non so se Emerald [Fennell] ti avesse detto di farlo o se l'hai fatto di tua iniziativa ma ricordo che nei primi due giorni sul set lui era sempre nelle vicinanze di dove mi trovavo, però tipo in un angolo, a guardare Cathy". La regista ha confermato che si è trattata di un'iniziativa dello stesso Elordi.

Gli sguardi tra Heathcliff e Catherine in Cime tempestose

"[Entro il terzo giorno di riprese] Mi sono ritrovata a guardarmi intorno per vedere dov'era" ha concluso Robbie "Quando non mi osservava mi sono sentita davvero a disagio e senza punti di riferimento. E mi sentivo piuttosto persa, come un bambino senza la sua coperta o qualcosa del genere". Jacob Elordi ha confermato quello che lui etichetta come 'un'ossessione reciproca'.

"Se hai l'opportunità di condividere un set con Margot Robbie, farai in modo di restare sempre entro 5 o 10 metri da lei, osservando come beve il tè, come mangia il cibo... È semplicemente un'attrice d'élite" ha spiegato l'attore.

Cime tempestose comprende nel cast anche Shazad Latif, Hong Chau, Alison Oliver, Charlotte Mellington e Owen Cooper, è co-prodotto dalla LuckyChap Entertainment di Robbie. L'attrice-produttrice lavora al fianco del marito Tom Ackerley.