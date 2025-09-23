Christian Bale e Jessie Buckley sono Frankenstein e la sua sposa nel trailer del film di Maggie Gyllenhaal

La Sposa arriverà nei cinema italiani nel mese di marzo e, nell'attesa, Warner Bros ha condiviso le prime immagini dell'atteso progetto.

Arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2026, grazie a Warner Bros Italia, il film La sposa diretto da Maggie Gyllenhaal e il trailer regala le prime immagini della storia ispirata al classico della letteratura gotica. Christian Bale è infatti Frankenstein nel progetto con star Jessie Buckley nel ruolo della donna che viene riportata in vita.

Le star del film

Nel cast del lungometraggio La Sposa, scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, ci sono inoltre Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penelope Cruz.

Il video condiviso online regala molte sequenze in anteprima dell'atteso progetto, svelando anche il look scelto per Jessie Buckley e Christian Bale nei ruoli dei 'mostri'.

Ecco il trailer:

Nel team che ha realizzato La Sposa ci sono anche il direttore della fotografia Lawrence Sher, la scenografa Karen Murphy, il montatore Dylan Tichenor, il supervisore alle musiche Randall Poster, la compositrice Hildur Guðnadóttir e la costumista Sandy Powell.

La trama di La Sposa

La sinossi ufficiale anticipa che Frankenstein (Christian Bale), alle prese con la solitudine nella Chicago degli anni '30, chiede l'aiuto del Dottor Euphronius, nel tentativo di creare una compagna per sé stesso. I due riportano quindi in vita una giovane donna e nasce così la Sposa (Jessie Buckley), non potendosi tuttavia aspettare ciò che li attende. Tra i due nasce una storia d'amore esplosiva, mentre cresce l'attenzione della polizia e nasce un movimento sociale folle e radicale.

Maggie Gyllenhaal si è ispirata alla storia scritta da James Whale e a Frankenstein, il classico della letteratura scritto da Mary Shelley nel 1818.

L'attrice è tornata dietro la macchina da presa dopo la sua opera prima La Figlia Oscura (di cui potete leggere la nostra recensione), arrivata nei cinema nel 2021, progetto, nel cui cast c'erano anche Buckley e Sarsgaard, in grado di ottenere tre nomination agli Oscar.