Chris Pine: il suo primo film da regista, Poolman, distrutto dalle critiche, disastro su Rotten Tomatoes

Il debutto alla regia di Chris Pine, Poolman, delude i critici fruttando alla commedia un punteggio disastroso su Rotten Tomatoes, solo il 10%, suo punteggio peggiore fino ad oggi.

Poolman segue il manutentore di piscine e aspirante filosofo Darren Barrenman, che improvvisamente ottiene un impiego quotidiano negli appartamenti tahitiani Tiki. Le cose prendono una piega inaspettata quando scopre il più grande furto d'acqua della storia. Poolman è co-scritto da Pine e Ian Gotler, il cast include Jennifer Jason Leigh, Annette Bening, Danny DeVito e DeWanda Wise.

Poolman è il film con il peggior punteggio per Chris Pine

Rotten Tomatoes è fluttuante e i giudizi potrebbero anche cambiare, ma per il momento la critica americana non è stata tenera con il debutto alla regia di Chris Pine. Finora il peggior punteggio era riservato alla commedia Just My Luck, ferma al 14%, ma per fortuna Chris Pine ha tanti successi all'arrivo nella sua carriera compreso il recente Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, molto apprezzato dalla critica con un 97% di recensioni positive.

Anche se la premessa di Poolman potrebbe dar vita a un interessante mistery losagelino, i critici finora non avrebbero apprezzato. Il Daily Beast ha scritto che "il mistero più grande potrebbe essere il modo in cui le persone coinvolte sono state attratte da questa ondata di terribile stravaganza". Altri additano l'indecisione nel tono di Poolman. Assegnando una stella, Total Film ha affermato che il pubblico dovrebbe "fare a se stesso (e a tutti i soggetti coinvolti) un favore rivedendo invece Il grande Lebowski".