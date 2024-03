Chris Pine, DeWanda Wise difende il suo film: 'Le persone non accettano di vederlo poco attraente'

Sebbene sia conosciuto per i suoi ruoli in franchise come Star Trek, Wonder Woman e il più recente Dungeons & Dragons, non molte persone hanno effettivamente visto Chris Pine nel suo debutto alla regia, Poolman, che l'attrice DeWanda Wise ha difeso con forza, nonostante le pessime recensioni.

Di cosa parla Poolman

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2023, Poolman segue le vicende del pulitore di piscine Darren (Pine), che scopre una cospirazione e si impegna a fare tutto il necessario per proteggere la sua preziosa Los Angeles. Nonostante un cast di spicco che comprende anche Annette Bening, Jennifer Jason Leigh, Danny DeVito e, appunto, DeWanda Wise, il film è stato bocciato dalla critica. Attualmente ha un punteggio del 23% su Rotten Tomatoes, uno dei peggiori della carriera di Pine.

Nel corso di una recente intervista con Movieweb, Wise ha difeso con tutta se stessa il lavoro di Pine dietro la macchina da presa:

"Sono la presidente del fan club di Chris Pine, un saluto a Chris. È stato straordinariamente preciso... Ci sono progetti come questo in cui si lavora in modo molto collaborativo, si fanno le proprie cose e si gioca un po'. Il problema di Poolman è che stavamo recitando in un genere molto specifico. È un genere che amo. Sono ossessionata dai film noir. Lo sono sempre stata. Sono cresciuta con i film noir. Mi sono formata con questo genere, casualmente, quindi conosco bene i suoi concetti. So come trovare la luce. So tutto di questo genere. Ed essere diretta da lui con quel grado di competenza sia tecnica che emotiva, l'ho adorato. Mi è piaciuto tantissimo".

Poolman, Chris Pine in sella a una Vespa in vestaglia, barba e casco dorato sul set del suo nuovo film

Nonostante la bocciatura della critica, Wise non vede l'ora che il pubblico possa vedere con i suoi occhi la pellicola e aggiunge anche una motivazione estetica all'astio ricevuto all'anteprima:

"È un film molto eccentrico e divertente. E lui [Pine] è fantastico. Penso che alla gente non piaccia vedere Chris Pine poco attraente. Ma per me è sempre attraente".