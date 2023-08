Star Trek, Timothy Olyphant conferma: 'Chris Pine mi ha soffiato il ruolo di Kirk'

Timothy Olyphant ha confermato che avrebbe potuto essere uno dei protagonisti del reboot cinematografico di Star Trek, ma di aver perso il ruolo di Kirk.

La star di Justified: Primeval City ha parlato dell'occasione sfuggitagli durante una puntata del podcast Happy, Sad, Confused che gli ha permesso di ripercorrere alcune tappe della sua carriera.

Il ricordo dell'attore

Rispondendo alle domande di Josh Horowitz, Timothy Olyphant ha raccontato: "Ecco cosa posso raccontarvi di Star Trek: sono andato e ho fatto un'audizione, non per il Capitano Kirk, ma mi ricordo di aver letto delle scene con J.J. Abrams ed è semplicemente una persona davvero adorabile. Ed è stato un processo legato alle audizioni davvero bello. In quel caso stavo facendo l'audizione per Doc e ha detto: 'Ho già una persona per Doc, non ho bisogno di te per quella parte, ma non ho un Kirk'".

L'attore ha aggiunto: "Credo fosse una di quelle situazioni in cui fossero in un certo senso preparati ad assumermi, ma volevano qualcuno di più giovane e Abrams stava avendo delle difficoltà nel trovare qualcuno di più giovane. E più avanti J.J. ha chiamato e ha detto: 'Ho trovato una persona, più giovane, che è realmente bravo'".

Star Trek: 10 cose che (forse) non sapete sull'universo creato da Gene Roddenberry

Nessun rancore per il ruolo perso

Olyphant ha così ammesso: "Ho incontrato Chris Pine e sono un suo grande fan dentro e fuori dallo schermo. Lo adoro ed è un bravo ragazzo". L'attore ha ricordato che ha avuto occasione di andare ai Golden Globe in passato: "Ho trascorso la maggior parte della serata al bar con Chris Pine. L'ho realmente adorato. Che bravo ragazzo. Mi piace davvero il suo lavoro: è uno di quelli che lo fanno sembrare semplice e facile...".

Olyphant ha però ammesso: "Fare le audizioni fa schifo e il fatto che ricordi con affetto quelle audizioni vuol dire molto per quanto riguarda J.J. Abrams e quanto sia meraviglioso".