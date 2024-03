Chris Pine diventa detective nel trailer di Poolman, il suo esordio alla regia

Il 10 maggio arriverà nei cinema americani Poolman, l'esordio alla regia di Chris Pine, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video vengono introdotti i personaggi e i primi dettagli della trama.

Di cosa parla Poolman

Il film Poolman è stato prodotto, diretto, interpretato e co-scritto da Chris Pine.

Al centro della trama c'è l'eccentrico Darren Barrenman, che trascorre le giornate occupandosi della piscina del suo complesso residenziale, un rituale zen che compie con estrema precisione. Quando non è ai lati della piscina è di solito in Comune, combattendo con passione per rendere Los Angeles un posto migliore. Ma, nonostante le sue buone intenzioni, Barrenman non è esattamente la persona più brillante.

Quando una misteriosa femme fatale (DeWanda Wise) lo contatta per aiutarla a scoprire la corruzione esistente in città, l'uomo coinvolge i suoi migliori amici Dianne (Annette Bening) e Jack (Danny DeVito), oltre alla fidanzata Susan (Jennifer Jason Leigh), per risolvere il caso.

Nel cast del progetto, presentato nel 2023 al Toronto Film Festival, ci sono anche Stephen Tobolowsky, Clancy Brown, John Ortiz, Ray Wise.

Pine ha scritto la sceneggiatura del film insieme a Ian Gotler.