Chris Hemsworth: "Prima che mi offrissero il ruolo di Thor, stavo per finire i soldi"

Chris Hemsworth si confessa e rivela di aver intrapreso la carriera di attore perché la sua famiglia non aveva soldi, per fortuna è arrivato il ruolo di Thor a risollevare le sue finanze.

Oggi è una star di Hollywood milionaria, ma Chris Hemsworth ha ammesso in un'intervista che poco prima che gli venisse offerto il ruolo di Thor stava per terminare i soldi.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

L'attore australiano, oggi 35enne, ha confessato a Variety di aver intrapreso la carriera di attore non solo per l'amore che nutriva nei confronti di cinema e tv, ma anche perché la sua famiglia non aveva soldi: "Volevo aiutarli a pagare la loro casa, questo era il mio obiettivo. All'inizio ero troppo stressato, avevo troppa pressione addosso. Se non avessi dovuto occuparmi della mia famiglia, avrei potuto essere più rilassato."

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth svela il segreto dell'interpretazione di Thor Grasso

Dal 2004 al 2007, Chris Hemsworth ha avuto un ruolo ricorrente nella soap opera australiana Home and Away, ma questo non gli ha impedito di lottare per approdare a Los Angeles e trovare ruoli di qualità. L'attore ricorda di essere stato scartato dai provini per G.I. Joe: La nascita dei Cobra, dove gli è stato preferito Channing Tatum, e per Gambit in nei film sugli X-Men, dove è stato scelto Taylor Kitsch.

"All'epoca ero deluso, stavo finendo i soldi. Ma se avessi interpretato questi personaggi non avrei potuto accettare il ruolo di Thor."

Thor: Ragnarok - Chris Hemsworth in un'immagine del primo teaser

Anche dopo l'ingaggio da parte di Marvel, Chris Hemsworth ha vissuto a lungo con la paura di essere sostituito o di non essere riconfermato per i sequel, ma alla fine è riuscito a sentirsi a casa nel team degli Avengers recitando in sette film Marvel:

"Temevo di essere incasellato in un unico ruolo dagli sceneggiatori, avevo paura che loro si sentissero obbligati a descrivere il mio personaggio in un unico modo perché quello era tutto ciò che potevo offrire, ma io sentivo che c'erano altre strade, che potevamo fare di più".

La svolta di Thor grasso in Avengers: Endgame ha aperto la strada a un nuovo futuro e a nuove possibilità, come conferma lo stesso Hemsworth, che suggerisce addirittura la possibilità di un crossver col fumetto Asgardians Of The Galaxy: "Mi piacerebbe fare di più, per essere onesto. Non so che piani ci sono nel mio futuro, ma sento che abbiamo aperto la strada a un nuovo personaggio, sono carico di energie di fronte alle possibilità che mi si potrebbero aprire. Ma se dovesse finire qui, utilizzerò quelle energie in altri settori e in altri personaggi".

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, che ha visto Thor per l'ultima volta insieme al classico team degli Avengers come li abbiamo conosciuti. A partire dal 14 giugno ritroveremo l'attore al cinema nello spinoff Men in Black International.