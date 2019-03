Chris Evans svela la sua scena preferita nei panni di Captain America

Chris Evans ha una scena preferita quando si parla di Captain America, e l'ha svelato durante un'intervista con The Hollywood Reporter. Un indizio: per moltissimi fan si tratta di uno dei momenti migliori di tutto il MCU.

Captain America - Il soldato d'Inverno: Chris Evans nella prima immagine dal set

Di quale sequenza si tratta? Dell'adrenalinico combattimento in ascensore visto in Captain America: The Winter Soldier! "Sono di parte quando si parla di quella scena- così ha raccontato Chris Evans - Era la prima scena del secondo film di Captain America, Captain America: The Winter Soldier. Era la prima volta che lavoravo con i fratelli Russo. Era la prima volta in cui ho capito che Cap era da solo. Nel primo film era come se tutti mi tenessero la mano. Nel primo film degli Avengers, ho fatto solo del mio meglio per non stare tra i piedi. Il secondo film di Captain America è quello in cui ho sentito veramente pressione, e quella scena in ascensore è venuta veramente bene secondo me".

Avengers: Endgame, Chris Evans parla dell'ultimo giorno sul set

Captain America: The Winter Soldier: Chris Evans nella tuta di Capitan America

Ritroveremo il nostro eroe il 24 aprile in Avengers: Endgame che chiuderà una delle fasi del Marvel Cinematic Universe, portando così a compimento gli eventi narrati in Aveners: Infinity War. Il cast , oltre a Evans comprende: Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula), Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon), Tessa Thompson (Valkyrie), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts).

Se volete godervi la scena, eccola qui sotto.