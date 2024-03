Chris Evans: 'Captain America: The Winter Soldier è il mio film Marvel preferito'

Durante la sua recente apparizione all' Emerald City Comic Con, il celebre interprete di Steve Rogers alias Captain America, Chris Evans, è tornato a parlare della sua esperienza nel franchise nei panni di Cap.

In particolare, Evans, che ha interpretato Cap nella trilogia incentrata su Captain America, ha rivelato che il secondo capitolo del 2014, Captain America: The Winter Soldier, è stato il suo film Marvel "preferito" in assoluto. "È il mio film Marvel preferito. Non è solo per il film in sé, ma per l'esperienza. Nel primo film ero molto nervoso. Sai in cosa ti stai imbarcando e di conseguenza giochi in difesa e giochi per non perdere. Quando è arrivato 'Winter Solider', abbiamo giocato per vincere. Ed era il primo film con i fratelli Russo. Abbiamo corso più rischi e il personaggio è sembrato più ricco. È stata una delle esperienze più soddisfacenti che ho avuto nella mia carriera alla Marvel", ha raccontato l'attore.

Captain America - Il Primo Vendicatore, Chris Evans da Skinny Steve a Supersoldato: ecco come hanno fatto

Captain America: The Winter Soldier: Chris Evans e Samuel L. Jackson in una scena del film

Chris Evans tornerà nei panni di Steve Rogers?

Si dice che Evans sia destinato a riprendere il ruolo di Steve Rogers in Avengers: Secret Wars, ma nonostante un rapporto commerciale sostenesse di aver confermato il suo ritorno l'anno scorso, le risposte dell'attore nelle interviste raccontano una storia diversa.

"È difficile, perché io amo profondamente quel ruolo", ha detto Evans quando gli è stato chiesto se sarebbe tornato nei panni di Cap lo scorso anno. "Significa molto per me, e lo penso davvero. Penso che ci siano altre storie di Steve Rogers da raccontare, certo. Ma allo stesso tempo, sono molto, molto protettivo con lui... è come una piccola cosa scintillante che ho e che amo così tanto, e non voglio rovinarla in nessun modo. Ho fatto parte di qualcosa di così speciale per un periodo di tempo speciale e, in un certo senso, è andato tutto bene", ha aggiunto l'attore.

Al momento nel MCU c'è una nuova Sentinella della Libertà nel MCU. Sam Wilson (Anthony Mackie) ha preso il posto di Captain America nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier e continuerà a farlo nel prossimo Captain America: Brave New World.