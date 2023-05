Secret Invasion, la nuova serie Marvel sarà ispirata a Captain America: The Winter Soldier

Il team creativo di Secret Invasion, nuova serie per Disney+, ha citato il secondo film su Captain America come fonte di ispirazione principale.

Manca ormai pochissimo al debutto su Disney+ di Secret Invasion, nuova serie targata Marvel Studios che riporterà in auge gli Skrull, apparsi per la pima volta in Captain Marvel, e avrà importanti ramificazioni per il futuro dell'MCU. Come svelato dal team creativo ai microfoni di Total Film, lo show trarrà grande ispirazione da Captain America: The Winter Soldier, film uscito nel 2014 e uno dei più apprezzati dai fan.

"Quando ho parlato per la prima volta con la Marvel avevo subito capito il tono dello show. Mi avevano detto che avrebbero fatto un qualcosa di differente, mantenendo un approccio più realistico" ha dichiarato il regista Ali Selim. "The Winter Soldier ci ha ispirato molto e ci ha dato grande fiducia nel realizzare una storia che sembrasse come un thriller. Secret Invasion apporterà uno step ulteriore e scaverà a fondo nella storia di Nick Fury. Sarà uno show molto focalizzato sui personaggi" ha poi aggiunto il produttore Jonathan Schwartz.

Di cosa parla Secret Invasion?

In base alla sua sinossi ufficiale, vedremo Nick Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet.

Secret Invasion è stata definita la prima serie evento crossover del Marvel Cinematic Universe, segno che qualcosa di grosso bolle in pentola per questa nuova Fase 5. Arriverà su Disney+ il 21 giugno.