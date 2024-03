Chris Evans sulla crisi dei cinecomic: 'Se fosse facile realizzarli ce ne sarebbero di migliori'

La recente crisi dei cinecomic è stata confermata dai recenti flop al box-office di Madame Web e The Marvels, ma Chris Evans pensa che il genere non abbia ricevuto il credito che meriterebbe e ha detto la sua sulla questione.

Intervenuto nel corso della sua partecipazione all'Emerald City Comic Con, l'interprete di Captain America ha difeso i cinecomic. "Se fosse facile realizzarli, ce ne sarebbero molti di migliori", ha dichiarato Evans, aggiungendo che alcuni progetti Marvel sono "film oggettivamente fenomenali".

Evans ha interpretato il personaggio di Steve Rogers/Captain America da Captain America: il primo vendicatore fino ad Avengers: Endgame, film che ha segnato il suo addio ai Marvel Studios (anche se si pensa che l'attore potrebbe tornare in qualche progetto futuro legato al personaggio).

Nel corso di una recente intervista, anche Paul Dano ha riflettuto sulla crisi dei supereroi, affermando che potrebbe trattarsi di un'occasione unica per permettere ai produttori di osare maggiormente e realizzare film ottimi.

Il franchise su Captain America continuerà il prossimo anno con l'arrivo nelle sale del quarto film, Captain America: Brave New World.

Si tratterà di uno dei quattro film Marvel a debuttare nel 2025 e seguirà Anthony Mackie nei panni del nuovo Captain America, dopo la sua prima apparizione nella miniserie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Sebbene i dettagli sulla trama non siano stati resi noti, sappiamo che in Brave New World saranno presenti Harrison Ford nei panni di Generale Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross e diversi personaggi de L'incredibile Hulk, tra cui Tim Blake Nelson nel ruolo di The Leader e Liv Tyler in quello di Betty Ross.