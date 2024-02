Bob Marley - One Love supera le aspettative e batte Madame Web al box office USA

Imprevedibile box office americano. Al debutto in sala, il biopic sul re del reggae Bob Marley - One Love ha superato ogni aspettativa incassando 27 milioni nel weekend. Il film, uscito in 3.539 sale ha segnato una media di 7.827 dollari arrivando a 51 milioni in sei giorni. Il pubblico ha ben risposto alla pellicola a sfondo musicale nonostante la bocciatura della critica, che non le ha permesso di superare il 43% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Reinaldo Marcus Green è regista e autore di Bob Marley - One Love, interpretato da Kingsley Ben-Adir nei panni dell'iconico cantante e Lashana Lynch in quelli della moglie Rita. Il film arriverà nei cinema italiani il 22 febbraio.

"Io e la mia famiglia siamo onorati della straordinaria risposta a Bob Marley - One Love", ha detto il figlio del cantautore, Ziggy Marley. "Come la musica di mio padre, questo film è pensato per la gente e il suo messaggio di pace, amore e unità si connette chiaramente al pubblico di tutto il mondo. Ringraziamo le persone per aver abbracciato questo film e, così facendo, hanno contribuito a evidenziare il messaggio d'amore".

Madame Web: Dakota Johnson, Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Meno bene è andata a Madame Web, l'altra uscita di punta del weekend americano. Il cinecomic interpretato da Dakota Johnson e Sydney Sweeney apre incassando 15,1 milioni da 4.013 sale e segna una media per sala di soli 23,3 milioni. Il tutto a fronte di un budget complessivo di 80 milioni che Sony spera di recuperare con gli incassi internazionali, fermi attualmente a 25,7 milioni da 61 mercati.

In netto calo gli incassi di Argylle - La super spia, nuovo film di Matthew Vaughn con Henry Cavill e Bryce Dallas Howard che incassa 4,7 milioni arrivando a un totale di soli 36,4 milioni in tre settimane. Costato 200 milioni, il film si è rivelato un flop bruciante per Apple TV+, che ha prodotto la pellicola. Come rivela la nostra recensione di Argylle - La super spia, neppure la critica ha amato particolarmente il film, che ha ottenuto un punteggio disastroso su Rotten Tomatoes, risultando il peggiore di Matthew Vaughn.

Risale al quarto posto Prendi il volo. La pellicola d'animazione Universal e Illumination incassa altri 3,7 milioni di dollari confermandosi una hit con un incasso totale di quasi 115 milioni in patria e 256 milioni globali.

In quinta posizione approdano gli episodi 4-6 della serie TV religiosa The Chosen, la cui quarta stagione è uscita solo nei cinema, che ha incassato 4,1 milioni di dollari. Le vendite dei biglietti sono diminuite drasticamente rispetto ai primi tre episodi, che hanno generato 14 milioni di dollari. Gli episodi sette e otto verranno proiettati nelle sale americane alla fine del mese.