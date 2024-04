Captain America 4, ecco il nuovo costume di Sam Wilson e la prima immagine con Harrison Ford

Nel corso del CinemaCon 2024, i Marvel Studios hanno mostrato le prime immagini di Captain America: Brave New World che hanno svelato il nuovo costume del Sam Wilson di Anthony Mackie e il look di Harrison Ford nei panni del Generale Thunderbolt Ross.

Dopo che Steve Rogers ha passato lo scudo di Captain America a Sam in Avengers: Endgame, il personaggio è diventato a tutti gli effetti la nuova versione della Sentinella della Libertà del MCU in The Falcon and the Winter Soldier. Ora Mackie guiderà il cast di Captain America: Brave New World nel ruolo principale, e le nuove foto del film in uscita mostrano bene il nuovo costume di Sam.

La prima immagine mostra Sam con lo scudo di Capitan America ma senza costume che cammina in un corridoio buio. La seconda immagine si concentra su Capitan America a colloquio con il Thunderbolt Ross di Ford, diventato il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Insieme al filmato di Captain America: Brave New World al CinemaCon, le immagini anticipano la storia del nuovo film.

Cosa ci aspetta nel nuovo film?

Sia il nuovo filmato che le immagini di Captain America: Brave New World si concentrano su un aspetto intrigante del film che non ha mai fatto parte del viaggio di Chris Evans nel MCU nei panni di Steve Rogers. Ciò che è interessante è il modo in cui Sam, nei panni di Capitan America, sarà in contatto diretto con il Presidente degli Stati Uniti. Ross dichiara addirittura a Sam che vuole che sia lui a riformare gli Avengers e che se la squadra fosse sotto la supervisione del governo, andrebbe contro alla posizione assunta da Steve in Captain America: Civil War.

Captain America 4, Anthony Mackie ammette: "Non c'è molta libertà creativa ai Marvel Studios"

Mackie ha anche parlato di quello che la Marvel sta facendo con il prossimo film di Capitan America e delle nuove voci su un reset del MCU sul personaggio: "Penso che con questi film, Marvel voglia imboccare un nuovo percorso con il personaggio, come aveva già fatto con Capitan America: The Winter Soldier".

La pellicola arriverà nelle sale il 14 febbraio 2025.