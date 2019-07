Avengers: Endgame, Chris Evans spiega il buco nella trama di Captain America nel finale

Chris Evans ha fatto chiarezza sul buco nella trama e sul finale confuso riservato al suo Captain America in Avengers: Endgame.

Dopo la morte di Tony Stark, Avengers: Endgame regala un finale anche alle vicende di Thor e Captain America. Finale aperto per Thor, che decide di unirsi ai Guardiani della Galassia lasciando il regno di New Asgard in mano a Valkyria, mentre Captain America si reca nel passato per rimettere le Gemme dell'Infinito al loro posto e decide di non fare ritorno, vivendo una vita felice insieme all'amore della sua vita, Peggy Carter, negli anni '40. Alla fine rivediamo un Cap anziano, tornato apposta nella timeline principale per consegnare lo scudo a Falcon che, probabilmente, diventerà il nuovo Captain America.

Questo finale è possibile grazie alla teoria dei viaggi nel tempo, perno della trama di Avengers: Endgame. Quando Steve Rogers si reca nel passato per vivere insieme a Peggy Carter crea una timeline alternativa, ma se è così come può esistere anche il Cap vecchio? Secondo i fratelli Russo, registi del film, "il vecchio Cap alla fine del film ha vissuto la sua vita, si è sposato e ha avuto figli in un universo differente dal principale. Alla fine ha dovuto fare un altro salto fino all'universo principale per dare lo scudo a Sam."

Teoria, questa, non condivisa dagli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely secondo cui ci sono due Steve Rogers nella timeline originale. Chi si avvicina di più alla verità? Sentiamo cosa ne pensa Captain America in persona, Chris Evans, intervenuto nel dibattito:

"Non sono sicuro di potervi dare queste risposte. E' molto debole, ma chiedete agli sceneggiatori. Capisco che ci siamo un sacco di domande e dubbi sulla continuità temporale, ma se c'è una cosa che ho imparato lavorando con Marvel è che non lasciano niente di intentato."

Secondo alcuni rumor, Steve Rogers potrebbe ricomparire intento a dare la caccia a Loki, sfuggito all'arresto grazie alle Gemme dell'Infinito, nella timeline alternativa in cui sarà ambientata la serie Disney+ Loki, ma cosa ne pensano i fratelli Russo del futuro di Cap?

"L'intento del suo viaggio nel tempo era quello di correggere le timeline passate rimettendo le Gemme al loro posto. Quando Loki si teletrasporta avanti nel tempo con la Gemma dello Spazio, crea una sua nuova timeline. La cosa si fa complicata, ma sarebbe impossibile per Cap correggere la timeline se non riuscirà a trovare Loki."

Questa spiegazione è una conferma - indiretta - del ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers nella serie Disney+? Lo scopriremo prossimamente.

Al momento Avenger: Endgame è tornato nei cinema americani nel tentativo di battere il record di incassi di Avatar. A partire dal 4 luglio Avengers: Endgame sarà di nuovo nei cinema italiani. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.

A partire dal 10 luglio i cinema italiani ospiteranno, inoltre, l'uscita di Spider-Man: Far From Home, che concluderà la Fase 3 dell'MCU.