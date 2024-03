Captain America: Brave New World, Anthony Mackie deluso per l'assenza di Sebastian Stan e Daniel Bruhl

L'attore si è detto anche dispiaciuto della mancata conferma di una Stagione 2 per The Falcon and the Winter Soldier

Nel corso della promozione di Twisted Metal, Anthony Mackie ha espresso il suo rammarico per il mancato rinnovo di The Falcon and the Winter Soldier per una Stagione 2, così come anche per l'assenza di Sebastian Stan e Daniel Bruhl da Captain America: Brave New World, che lo vedrà protagonista assoluto.

La star ha parlato candidamente del Marvel Cinematic Universe in una nuova intervista esclusiva con RadioTimes.com e il podcast One More Life, rivelando di essere rimasto un po' deluso quando The Falcon and the Winter Soldier non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

Tra le prime serie dei Marvel Studios lanciate su Disney+, The Falcon and the Winter Soldier è andata in onda nel 2021 e ha visto il Sam Wilson di Mackie assumere il ruolo di Capitan America ereditandolo da Steve Rogers, dopo averlo inizialmente rifiutato.

La serie era interpretata anche da Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes e da Daniel Brühl nel ruolo del cattivo Helmut Zemo.

"The Falcon and the Winter Soldier, mi sono davvero divertito a fare quella serie. Non vedevo l'ora di fare una seconda stagione, solo per poter uscire insieme a Sebastian [Stan]. Perché siamo io, lui e Daniel Brühl. È una specie di tempesta perfetta di felicità".

Stan e Bruhl assenti in Captain America: Brave New World

Ma invece di tornare per una seconda stagione, i boss del MCU hanno rimandato il Sam Wilson di Mackie sul grande schermo per il film Captain America: Brave New World, che uscirà nel 2025.

"Quando hanno deciso di tornare al cinema, è stato perfetto, ma non ho più i miei amici, quindi questo ha smorzato un po' la mia gioia", ha dichiarato Mackie.

Captain America: Brave New World proseguirà la storia di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, dopo aver raccolto l'eredità di Steve Rogers (Chris Evans). Il regista Julius Onah ha realizzato il film usando la sceneggiatura firmata da Dalan Musson e Malcolm Spellman.