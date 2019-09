Chiara Ferragni - Unposted: record di incassi al box office italiano per un film evento

Chiara Ferragni - Unposted è ufficialmente record di incassi al box office italiano dopo i suoi annunciati 3 giorni nelle sale del nostro Paese.

E quando si parla di record per Chiara Ferragni non è solo un modo di dire: il docu-film diretto da Elisa Amoruso (qui la nostra recensione di Chiara Ferragni - Unposted) è il film evento più visto di sempre in Italia. D'altronde le cifre non mentono: 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale, oltre 160 mila spettatori in tre giorni, una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 di ieri 19 settembre, ultimo giorno di programmazione, il che significa in sostanza che il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso.

Un risultato sorprendente che conferma la grande popolarità di Chiara Ferragni, quanto le siano affezionati i milioni di follower e quanto non ne abbiamo mai abbastanza di curiosare nella sua vita dorata. Il dato interessante per questo tipo di prodotto è anche un altro: la platea del docu-film nei tre giorni di passaggio in sala è stata composta per la maggior parte da giovanissimi che, proprio attraverso il passaparola social, hanno attirato sempre più spettatori al cinema. Chiara Ferragni, quindi, quasi come gli Avengers, che trascina con il suo successo anche i co-produttori e distributori Rai Fiction e 01 Distribution.

Ora all'orizzonte c'è già una nuova sfida per Chiara Ferragni - Unposted: il passaggio in streaming e in chiaro in TV.