Chiara Ferragni - Unposted in streaming e in TV: ecco dove

Chiara Ferragni - Unposted sarà presto anche in streaming e in TV, dopo i 3 giorni passati nelle principali sale italiane, distribuito da 01 Distribution, in cui ha racimolati incassi sorprendenti.

Il docu-film su e con Chiara Ferragni (qui la nostra recensione di Chiara Ferragni - Unposted) arriverà in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. La data di messa in onda non è ancora stata svelata ufficialmente, ma dovrebbe essere prevista tra qualche settimana. La distribuzione di Chiara Ferragni - Unposted su Amazon dovrebbe rientrare nell'accordo siglato tra l'influencer e la piattaforma: come è stato reso noto a luglio, Chiara sarà tra i giudici della nuova competizione di moda Making the Cut. Presentata da Heidi Klum e Tim Gunn, la trasmissione toccherà alcuni dei luoghi più iconici della moda nel mondo e sarà disponibile nel 2020 in più di 200 Paesi.

Il docu-film sarà poi trasmesso in TV, in chiaro, sulle reti RAI - Rai Fiction è tra i produttori di Unposted - tra circa 6 mesi.

Chiara Ferragni - Unposted racconta la vita dell'imprenditrice digitale, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con il rapper milanese. Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti.