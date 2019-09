Chiara Ferragni - Unposted: "Per chi non è riuscito a vederlo, novità in arrivo"

Chiara Ferragni - Unposted ha ottenuto ottimi risultati ai boxoffice e l'influencer sembra aver svelato online che il docu-film dedicato alla sua vita sia destinato ad avere un secondo passaggio nelle sale cinematografiche.

Il progetto dedicato alla vita dell'influencer italiana diretto da Elisa Amoruso ha raggiunto quota 1,6 milioni di euro di incassi e 160mila spettatori in tre giorni, rendendo Chiara Ferragni - Unposted il film evento più visto di sempre. La star dei social media, annunciando i risultati ottenuti, ha annunciato online ai fan: "Per chi non è riuscito a vederlo, ci saranno novità".

Nell'attesa di ulteriori notizie suo marito Fedez ha celebrato il successo ottenuto dal progetto lanciando un attacco ai critici che non hanno riservato un'accoglienza particolarmente positiva al film.

Chiara Ferragni sembra quindi aver annunciato un possibile ritorno nelle sale del docu-film distribuito da Rai Fiction e 01 Distribution.

Chiara Ferragni - Unposted è attualmente atteso sia in TV che in streaming su Amazon, permettendo ai fan che vogliono scoprire qualche dettaglio in più sul suo passato e l'ascesa verso la fama.

