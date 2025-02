Chiara Ferragni trascina Fabrizio Corona in tribunale dopo lo "scandalo Achille Lauro"?

Chiara Ferragni ancora sotto i riflettori, infatti l'influencer sembra pronta a portare in tribunale Fabrizio Corona dopo lo scandalo Achille Lauro

Ancora scintille tra Fedez e Chiara Ferragni. Quest'ultima sembra essere decisa a portare in tribunale Fabrizio Corona, il re dei paparazzi. Questo perché, a quanto pare, il 10 febbraio sarebbe pronta a una puntata dedicata alla famosa influencer durante la trasmissione dello stesso Corona, Falsissimo.

Proprio per questo Chiara Ferragni sta preparando i suoi avvocati per trascinare in tribunale sia Fabrizio Corona che lo stesso Fedez. L'indiscrezione è stata lanciata da Fanpage, che ha sentito il legale di Corona, Ivano Chiesa, che a sua volta ha parlato con i legali dell'ex moglie di Fedez.

La decisione della Ferragni di diffidare Fabrizio Corona, arriva pochi giorni dopo il rinvio a giudizio per truffa aggravata per il caso Pandoro e uova di Pasqua che ha visto coinvolta la donna. L'influencer avrebbe già incontrato i suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, e il proprio staff per capire che strategia utilizzare.

Ferragni-Fedez-Corona, ecco cos'è successo

Chiara Ferragni ha deciso di intraprendere la strada delle vie legali per via delle innumerevoli voci che la vedono protagonista. Da alcune dicerie infatti, sembrerebbe che la donna avrebbe avuto una relazione con Achille Lauro e che per questo ha deciso di trascinare in tribunale lo stesso Corona.

Corona ha rivelato, nelle storie Instagram, che Ferragni avrebbe tradito il rapper milanese con il cantante, atteso al prossimo Festival di Sanremo. Per il momento, non è ancora arrivata nessuna diffida tra le mani dell'ex re dei paparazzi, ma la Ferragni sembra decisa a chiudere la faccenda una volta per tutte.