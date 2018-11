Charlie's Angels: ecco la prima misteriosa immagine ufficiale del reboot!

Sono iniziate già da diverse settimane le riprese del film Charlie's Angels, il nuovo capitolo del franchise cinematografico e televisivo dedicato agli Angeli impegnati in varie missioni internazionali, e oggi arriva la prima foto ufficiale diffusa dalla Sony.

Le protagoniste del lungometraggio, con il ruolo delle tre detective, saranno Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, mentre nel cast ci sarà anche Patrick Stewart e la regista Elisabeth Banks con il ruolo di Bosley.

La Sony Pictures ha condiviso su twitter il primo teaser poster della pellicola, visto che arriverà tra esattamente un anno, il 1 novembre 2019. L'immagine mostra una donna che tiene un biglietto da visita della Townsend Agency, dove vengono elencate le varie città in cui la società opera.

Secondo il portale Comic Book, in fondo a una delle carte c'è un numero di telefono che una volta chiamato riporta a una segreteria telefonica che dice:

"Avete raggiunto la Charles Townsend Agency. Lasciate il vostro nome e la natura del vostro problema. Se ce ne dovesse essere bisogno, vi troveremo. Buona giornata."

Il nuovo lungometraggio racconterà quello che accade a una nuova generazione di Angeli mentre la Townsend Agency inizia a lavorare in modo globale, offrendo sicurezza e vari servizi ad alcuni clienti, potendo contare su uffici e team altamente specializzati in tutto il mondo. Il film, la cui sceneggiatura è firmata da Jay Basu e dalla Banks, racconterà la storia di uno di quei team.

Il franchise ha preso il via sul piccolo schermo nel 1976 con Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Nel 2000 e nel 2003, invece, è stato il turno di due film con protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Il network ABC nel 2011 aveva provato a rilanciare il brand con una serie, andata in onda solo per quattro puntate.