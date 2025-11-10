Channing Tatum: "Avengers Doomsday sarà il film più grande dei prossimi dieci anni, tutto il mondo lo vedrà"

Il multiverso Marvel si prepara a un terremoto: dopo Endgame, i fratelli Russo tornano dietro la macchina da presa per Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo destinato a ridefinire l'universo supereroistico. E se c'è qualcuno che non ha dubbi sulle sue proporzioni epiche, è proprio Channing Tatum.

L'evento del decennio secondo Channing Tatum

Intervistato da Deadline, Channing Tatum ha parlato con entusiasmo quasi contagioso del suo ritorno nel ruolo di Gambit e del gigantesco progetto che lo attende. "Guardate, tutti nel mondo vedranno questo film," ha dichiarato l'attore, sottolineando come la nuova impresa dei Russo superi ogni aspettativa. "Lo so che si sente dire spesso, ma loro si sono superati ogni volta. Questo sarà il film più grande dell'anno, e forse dei prossimi dieci."

Avengers: Doomsday, l'annuncio del cast

Secondo Tatum, la portata di Avengers: Doomsday è tale da sembrare impossibile anche solo da immaginare: "Quello che stanno cercando di fare, ciò che i Russo hanno ideato... quando ho letto la sceneggiatura, mi sono chiesto: 'Come faranno davvero a realizzarlo?'" Una dichiarazione che alimenta ulteriormente la curiosità per il ritorno dei registi di Avengers: Endgame, pronti a spingersi oltre i confini narrativi e visivi dell'universo Marvel. L'attore ha anche anticipato di aver affrontato alcune delle sequenze d'azione più complesse della sua carriera: "È stata una montagna da scalare, un Everest. Ho fatto tantissima azione in questo film, ma quella era solo una piccola parte."

Un ritorno atteso e un cast che unisce due ere Marvel

Nel film, Gambit non sarà l'unico volto noto proveniente dall'universo degli X-Men: Patrick Stewart e Ian McKellen torneranno infatti come Professor X e Magneto, segnando un atteso crossover tra l'epoca Fox e l'attuale MCU. Un ponte ideale tra passato e futuro, che promette di rendere Doomsday una pietra miliare per i fan di entrambe le generazioni.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. all'annuncio

La pellicola, la cui uscita è fissata per il 18 dicembre 2026, è la prima grande reunion degli Avengers dopo la formazione dei New Avengers in Thunderbolts, e fungerà da preludio a Avengers: Secret Wars. L'attesa per il primo trailer, previsto per dicembre 2025, è già febbrile: secondo i primi rumor, mostrerà la vastità del conflitto che minaccia il multiverso e la scala epica di cui parla Tatum.

Con le riprese terminate a settembre e una promessa così audace, Avengers: Doomsday si candida non solo a nuovo capitolo della saga, ma a evento culturale. Un film che, se manterrà le promesse, potrebbe davvero definire i prossimi dieci anni di cinema pop.