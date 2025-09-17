Channing Tatum, i fan esortano l'attore: "Se faranno il live-action del tuo anime preferito, ti vogliamo"

Attore noto per blockbuster e commedie, Channing Tatum ha prestato la voce a un personaggio di Demon Slayer, conquistando gli spettatori e accendendo nuove fantasie sul suo futuro in altri adattamenti.

L'esordio di Channing Tatum come doppiatore in Demon Slayer: Infinity Castle ha sorpreso il pubblico americano. Ora i fan di Black Clover lo immaginano nel ruolo di Yami in una futura trasposizione live-action, alimentando un inatteso entusiasmo online.

Dal box office al doppiaggio: la sorpresa Demon Slayer

Il debutto statunitense di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito ha frantumato record al botteghino con un'apertura da 70 milioni di dollari, diventando il miglior esordio di sempre per un film anime e per un titolo d'animazione vietato ai minori.

Channing Tatum sul set

All'interno di un cast vocale ricco di conferme, la vera sorpresa è stata l'ingresso di Channing Tatum, che ha doppiato Keizo nella versione inglese. L'attore non ha mai nascosto la sua passione per l'animazione giapponese, un interesse nato anche grazie alle visioni condivise con la figlia Everly.

Sul tappeto rosso della première americana, padre e figlia hanno raccontato di amare profondamente Demon Slayer, ma a stupire è stata la loro dichiarazione di affetto per Black Clover. "Siamo grandi fan di Black Clover", hanno detto, una rivelazione che ha immediatamente scatenato le community online.

Black Clover, la community sogna Channing Tatum

La risposta del pubblico non si è fatta attendere. Dopo il doppiaggio in Demon Slayer, numerosi fan di Black Clover hanno invaso i social proponendo Channing Tatum come interprete ideale di Yami, il carismatico capitano dei Black Bulls, sia in una futura edizione doppiata che in un eventuale live-action.

Una scena di Black Clover

Questo entusiasmo nasce non solo dalla simpatia dell'attore per il titolo, ma anche dalla crescente popolarità della serie, che dal 2017 ad oggi ha conquistato un fedele pubblico televisivo e continua ad alimentare discussioni sul manga pubblicato dal 2015.

Prodotto da Studio Pierrot, già dietro successi come Naruto e Tokyo Ghoul, Black Clover è spesso oggetto di opinioni contrastanti: c'è chi lo giudica troppo derivativo rispetto a classici come One Piece o Naruto, e chi invece lo apprezza per la sua capacità di rinnovare archetipi shonen. Al centro c'è Asta, ragazzo senza magia che sogna di diventare il Re Mago, una parabola che ricorda altre grandi narrazioni di crescita e ambizione.

L'idea di associare Tatum al ruolo di Yami, con il suo carisma ruvido e la sua fisicità cinematografica, appare allora quasi naturale: una suggestione che riflette come gli anime non siano più un fenomeno di nicchia, ma un terreno sempre più fertile per contaminazioni culturali e nuovi linguaggi.