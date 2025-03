Avengers: Doomsday potrebbe essere l'ultimo film della saga del Multiverso? Rispondono i fratelli Russo

Dopo aver diretto alcuni dei film più amati del Marvel Cinematic Universe, Joe e Anthony Russo sono tornati a sorpresa per concludere la Saga del Multiverso con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, portare a termine un arco narrativo così vasto e complesso non è un'impresa da poco, e i due registi hanno parlato apertamente della pressione legata a questa responsabilità.

I fratelli Russo e la Saga del Multiverso

In un'intervista con The Playlist, Joe Russo ha spiegato che, nonostante l'enorme attesa dei fan, loro cercano di concentrarsi esclusivamente sulla qualità della storia. "Quando lavori a così tanti film di seguito, finisci per dimenticarti della pressione. Sei talmente immerso nel lavoro che l'unica cosa a cui pensi è: 'Questa è una storia che vogliamo raccontare?'", ha dichiarato. Ha anche aggiunto che lasciarsi guidare dalla paura porta spesso a decisioni sbagliate, motivo per cui cercano di rimanere focalizzati e calmi.

Robert Downey Jr. si prepara a Doomsday

Anthony Russo ha poi approfondito l'importanza della connessione tra i vari capitoli del MCU, sottolineando come questo sia un elemento distintivo del franchise rispetto ad altre saghe cinematografiche. "Collegare le trame in modo organico è uno degli aspetti più unici che il MCU può offrire", ha spiegato, lasciando intendere che Doomsday e *Secret Wars non saranno solo la conclusione della Saga del Multiverso, ma un enorme omaggio alla storia dell'Universo Marvel.

Oltre alla conferma che Robert Downey Jr. tornerà nel MCU, ma nei panni del temibile Doctor Doom, i Russo hanno anche promesso che i due film sorprenderanno il pubblico. "Abbiamo trovato un modo di raccontare la storia che per noi è molto entusiasmante e radicale. Sarà una sfida per gli spettatori", ha anticipato Joe Russo.

Ora resta da vedere se i due registi riusciranno a replicare il successo di Infinity War ed Endgame, riportando il MCU ai suoi giorni di gloria.