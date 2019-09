C'era una volta a... Hollywood, Luke Perry e Leonardo DiCaprio: i ricordi teneri della giovane Julia Butters

Parlando di C'era una volta a... Hollywood e di Leonardo DiCaprio e Luke Perry, la giovanissima attrice Julia Butters ha raccontato due episodi che svelano la gentilezza delle due star.

Tra un ciak e l'altro, Julia Butters si dilettava a scrivere una propria sceneggiatura, quando un giorno una folata di vento mandò all'aria tutti i suoi fogli. Luke Perry corse in suo aiuto, raccogliendo tutte le pagine sparse per il set: "Luke ha raccolto tutte le pagine e le ha messe in ordine, impilandole bene"

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Come racconta a The Hollywood Reporter, grazie all'aiuto dell'attore, Julia Butters è riuscita a recuperare la sua sceneggiatura, che lei aveva scritto per Zoë Bell. La stessa Zoe, insieme insieme al regista, l'ha anche messa in scena durante le pause della lavorazione di C'era una volta a... Hollywood.

Luke Perry, scomparso prematuramente lo scorso marzo, faceva parte del cast di C'era una volta a... Hollywood e nello specifico aveva il ruolo di Scott Lancer, un riferimento alla serie western Lancer, attore che avrà un ruolo in uno degli show di Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio.

C'era una volta a... Hollywood, la nostra teoria: se il finale nascondesse una realtà diversa?

Anche Leonardo DiCaprio ha lasciato un bel ricordo alla giovane attrice, che ha parlato di lui durante la lunga intervista con The Hollywood Reporter. In una scena, Rick Dalton spinge via il personaggio di Julia Butters e Leonardo DiCaprio si è ben preoccupato di non farle male: "Era così gentile che ha detto: 'Ti chiederò ogni volta se stai bene, perché non mi perdonerei mai se ferissi la mia principessa.'"

C'era una volta a... Hollywood è nelle sale italiane dal 18 settembre.