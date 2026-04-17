Spider-Man: Brand New Day, confermato il cameo spoiler di questo personaggio

Spider-Man: Brand New Day si preannuncia come un film molto diverso da No Way Home, vista anche la presenza di personaggi come Frank Castle (Jon Bernthal), Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Tuttavia, il film presenterà tutta una schiera di cattivi street-level che renderanno questa nuova avventura dell'Uomo-Ragno di Tom Holland molto più vicina alle pagine a fumetti rispetto al passato. Inoltre, anche un altro personaggio dovrebbe unirsi al gruppo. Non proseguite se non volete incorrere in possibili spoiler .

Jessica Jones: Rosario Dawson appare nell'ultimo episodio

In Brand New Day ci sarà anche un cameo a sorpresa

Il film è già ricco di colpi di scena, ma Jeff Sneider ha saputo che ci sono tantissime altre sorprese in serbo, tra cui un cameo di cui si era già parlato in precedenza. Sneider ha confermato che Claire Temple, interpretata da Rosario Dawson e conosciuta anche come Night Nurse, apparirà nel film.

Temple ha debuttato nelle serie Marvel Netflix e si è dimostrata un'alleata preziosa per personaggi come Daredevil, Luke Cage e Iron Fist. Resta da vedere quale sarà il suo ruolo in Brand New Day, ma si ipotizza che il Punisher porterà Spidey da Claire per ricevere cure mediche dopo che l'eroe avrà subito una batosta, forse da parte di Hulk.

Luke Cage: Rosario Dawson e Mike Colter in una scena

La storia di Claire Temple nell'universo Marvel

Si tratta di uno dei pochi personaggi che attraversano tutte le principali serie Marvel di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist: infermiera coraggiosa e pragmatica, viene coinvolta per caso nel mondo dei vigilanti quando soccorre Matt Murdock, iniziando così a curare segretamente diversi eroi e a diventare un punto di collegamento tra le varie storie.

Nel tempo sviluppa relazioni personali (in particolare con Luke Cage), affronta minacce criminali e soprannaturali, e passa da semplice soccorritrice a figura sempre più consapevole e attiva nella lotta contro il crimine; alla fine sceglie di lasciare New York per proteggere sé stessa e cercare una vita più stabile, dopo aver pagato il prezzo emotivo del continuo coinvolgimento in situazioni pericolose.

Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.