Avengers: Doomsday, svelato un altro ritorno nel MCU

La lista degli interpreti coinvolti nell'atteso film diretto dai fratelli Russo si è arricchita ulteriormente, come svelato da un post online.

Il cast di Avengers: Doomsday si è arricchito con un ulteriore ritorno nel MCU. Nelle ultime ore, infatti, una star dei film dedicati alle avventure di Ant-Man ha confermato la sua presenza nell'atteso progetto.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Chi ha annunciato il proprio ritorno nel MCU?

A confermare il proprio coinvolgimento in Avengers: Doomsday è stata l'attrice Kathryn Newton, interprete di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La giovane attrice ha svelato di far parte del cast con un video condiviso sui social media in cui apre uno scatolone che contiene la sedia che riporta il logo del film diretto dai fratelli Russo e il suo nome, uguale a quella usata dai Marvel Studios nell'ormai famoso filmato con cui erano stati svelati i primi nomi delle star che appariranno sul grande schermo per ore, in diretta su YouTube.

Kathryn ha inoltre anticipato: "È piccola perché Cassie Lang diventerà piccola".

Le sue parole sembrano quindi confermare che il personaggio seguirà le orme del padre Scott (Paul Rudd) e verrà rimpicciolita in qualche modo. La ragazza appare brevemente nel trailer che è stato presentato al CinemaCon e in cui Ant-Man viene mostrato mentre bacia sulla fronte la figlia.

Chi reciterà in Avengers: Doomsday

Tra i ritorni in Avengers: Doomsday sono confermati, oltre Robert Downey Jr e Chris Evans, anche Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke e Simu Liu.

Confermata anche la presenza di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, e delle star di Thunderbolts*, ovvero Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Nel film rientreranno in scena anche gli X-Men interpretati da Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Channing Tatum e Rebecca Romijn.