C’era una volta a... Hollywood, Leonardo DiCaprio e il dramma dei suoi baffi finti

Leonardo DiCaprio ha avuto un po' di problemi con i baffi finti indossati in una scena di C'era una volta a...Hollywood.

In una sequenza del film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood, il personaggio di Leonardo DiCaprio Rick Dalton, è protagonista di uno spaghetti western in Italia e deve indossare un paio di baffoni finti in stile western. Secondo il truccatore della star Sian Grigg, Leonardo DiCaprio ha seriamente odiato quel paio di baffi, ritenendoli molto fastidiosi: "I baffi hanno fatto impazzire Leo, perché doveva tenerli molto a lungo e continuavano ad andargli in bocca. Faceva così caldo e i baffi continuavano a finire nella sua bocca e lui continuava a sputarli. Ci ha fatto ridere mentre continuava a sputarli e anche la parrucca era piuttosto lunga"

Il truccatore della star ha aggiunto che i baffi dovevano apparire esagerati e artificiali, proprio perché in quel periodo storico non erano disponibili materiali adatti per questo tipo di trucco "Dovevano sembrare appositamente fasulli perché all'epoca non avevano buoni materiali come noi. Era giusto per il periodo - un film western girato negli anni '70. Stavamo copiando lo stile dei film girati in quel periodo e camuffando anche il personaggio di Leo per apparire diverso e irriconoscibile"

C'era una volta a...Hollywood è nei cinema italiani da oggi e vede tra gli interpreti anche Brad Pitt, la bellissima Margot Robbie, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Al Pacino, Kurt Russell e tante, tantissimi nomi celebri che compongono un cast stellare.