C'era una volta a... Hollywood: il trailer e la sinossi del romanzo scritto da Quentin Tarantino

Sony Pictures ha condiviso online il trailer del romanzo scritto da Quentin Tarantino ispirandosi al film C'era una volta a... Hollywood, in arrivo nelle librerie americane martedì 29 giugno.

L'opera verrà pubblicata anche in formato e-book e audiolibro e, prossimamente, verrà messa in vendita una versione deluxe.

Il video ripercorre i protagonisti della storia portata sugli schermi da Quentin Tarantino ricordando alcuni dettagli riguardanti Rick Dalton e Cliff Booth, interpretati in C'era una volta a... Hollywood da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, Sharon Tate (Margot Robbie) e Charlie Manson (Damon Herriman). Il video regala anche alcune scene inedite in cui appaiono anche Trudi Fraser (Julia Butters) e Rick.

Tra le pagine del libro ci saranno anche dei personaggi non apparsi nel lungomeetraggio tra cui Burt Reynolds, Pete Duel, Jim Brown e Fred Williamson.

La sinossi ufficiale del romanzo è la seguente:

Rick Dalton - Una volta aveva una sua serie televisiva, ma ora Rick è un villain della settimana senza futuro che affoga la sua sofferenza nel whiskey. Una chiamata da Roma potrà salvare il suo destino o segnarlo definitivamente?

Cliff Booth - La controfigura di Rick e l'uomo più famigrato in qualsiasi set cinematografico perché è l'unico che potrebbe averla fatta franca.

Sharon Tate - Ha lasciato il Texas per inseguire un sogno da star del cinema e l'ha trovato. Sharon ora trascorre le sue giornate a Cielo Drive, tra le colline di Hollywood.

Charles Manson - L'ex criminale ha riunito un gruppo di hippie sbllati che pensano sia il loro leader spirituale, ma scambierebbe tutto pur di essere una star del rock 'n' roll.

Hollywood 1969 - Avreste dovuto esserci.

Il film distribuito nel 2019 ha incassato più di 370 milioni di dollari e ha conquistato un Golden Globe come Miglior Film nella categoria Musical o Commedia, 10 nomination agli Oscar e un premio dell'Academy assegnato a Brad Pitt come Miglior Attore Non Protagonista.