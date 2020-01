C'era una volta a... Hollywood: Tarantino svela cosa accade a Rick Dalton dopo la scena del lanciafiamme

Quentin Tarantino ha già in mente tutto ciò che accadrà a Rick Dalton dopo la scena del lanciafiamme in C'era una volta a... Hollywood.

Quentin Tarantino ha svelato cosa accade a Rick Dalton, personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood, dopo la scena di culto in cui imbraccia un lanciafiamme per liberarsi di un intruso.

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

L'intruso in questione è uno dei membri della Manson Family, che si introducono in una villa di Hollywood per vendicarsi del rifiuto subito da Charles Manson che ha interrotto le sue velleità canore, ma sbagliano casa e invece di entrare nella villa di Sharon Tate si introducono nella dimora di Rick Dalton dove verranno accolti dall'attore e dal suo fido stuntman Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt. Mentre si rilassa in piscina, Rick Dalton si ritrova uno di questi loschi figuri nell'acqua con lui e finisce per arrostirlo con un lanciafiamme in una delle cene più esilaranti di C'era una volta a... Hollywood.

Accortasi dal caos, la dirimpettaia Sharon Tate decide di invitarlo a casa sua dove sta tenendo un party. Cosa accadrà in seguito a Rick, attore male in arnese che lotta per emergere a Hollywood? Quentin Tarantino ha qualche idea al riguardo:

"L'incidente con il lanciafiamme e gli hippy è stato molto divertente. Nessuno sa quanto sia stato davvero importante, ma è stato fondamentale vederlo uccidere l'intruso con un lanciafiamme ed è importante che quel lanciafiamme provenga dal set del suo film più importante. Così Rick torna a farsi domande sulla propria carriera. Non come fece Michael Sarrazin all'epoca, ma dopo il lanciafiamme Rick riceve nuova pubblicità e all'improvviso The 14 Fists of McCluskey viene mandato in onda su Channel 5 durante la Combat Week e così via. Perciò gli offriranno un paio di film, low budget, ma studio film".

Nella mente di Quentin Tarantino, l'incidente del lanciafiamme rilancerà la carriera di Rick Dalton nella Hollywood del 1969. Nel frattempo, C'era una volta a... Hollywood ha rilanciato l'importanza di Tarantino agli occhi dell'Academy che ha candidato il film a 10 nomination. Il 9 febbraio scopriremo quanti Oscar riuscirà a portarsi a casa.