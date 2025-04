C'era una volta a... Hollywood, Steven Soderbergh: "Stupito che Quentin Tarantino abbia accettato"

Steven Soderbergh non si capacità di come Tarantino abbia concesso la sua proprietà con tanta serenità, affidando il sequel del suo cult nelle mani di David Fincher e Netflix.

L'annuncio dell'arrivo di un sequel di C'era una volta a... Hollywood incentrato sul personaggio di Cliff Booth e diretto da David Fincher ha stupito molti addetti ai lavori, non ultimo Steven Soderbergh.

Il regista di Presence nonché amico intimo di David Fincher non ha nascosto il suo stupore di fronte all'arrendevolezza di Tarantino, che si sarebbe lasciato convincere ad affidare la sua creatura ad altre mani che non siano le sue.

Secondo quanto svelato, l'idea di un sequel delle avventure di Cliff Booth è dello stesso Brad Pitt. Da tempo lui e David Fincher cercano nuovi progetti da realizzare insieme e lo script di Tarantino, che avrebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film, ma poi è stato accantonato, è sembrata l'occasione perfetta anche grazie all'accordo di Fincher con Netflix. Ma cosa ne pensa Steven Soderbergh?

"Fincher e Brad Pitt siano sempre alla ricerca di qualcosa da fare insieme, e quindi questa è stata, a quanto pare, una serie di circostanze insolite in cui Quentin ha deciso di non volerlo fare e Brad gli ha chiesto, 'Posso mostrarlo a David?'. Lui ha risposto di sì, e David l'ha letto e ha detto, 'Facciamolo'. Sembra che sia andata così. Non è affatto sorprendente. Ciò che sorprende è la disponibilità di Quentin" ha detto il regista a Business Insider.

Brad Pitt nei panni di Cliff Booth

Un sequel rocambolesco

È opinione diffusa che Quentin Tarantino fosse titubante a concludere la sua carriera di regista con un sequel. È da qui che potenzialmente deriva la sua "disponibilità" nei confronti di Fincher. Tarantino probabilmente ha visto l'interesse del collega come un'opportunità per girare la sua sceneggiatura, senza però considerarla il suo decimo e ultimo film.

Non sarebbe la prima volta che un altro regista dirige una sceneggiatura di Tarantino. Finora è successo tre volte per True Romance di Tony Scott, Assassini nati di Oliver Stone e Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez.

Dato che è amico di Fincher, Steven Soderbergh sapeva che avrebbe diretto il sequel prima che la notizia si diffondesse?

"Ero a conoscenza del fatto, ma ero anche ben consapevole che si trattasse di una notizia degna di nota", ha confessato Soderbergh. "In realtà, sono rimasto sorpreso che ci sia voluto così tanto tempo perché la storia venisse fuori. Ma sta succedendo, e succederà presto."