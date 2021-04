C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie: "Esiste una versione di 20 ore"

Se pensate che le quattro ore di Zack Snyder's Justice League mettano alla prova il pubblico, ci pensa Quentin Tarantino a cambiare la prospettiva. Secondo Margot Robbie, il regista terrebbe nascosta in un luogo sicuro a Los Angeles una versione di 20 ore di C'era una volta a... Hollywood, la sua ultima fatica.

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in una scena

Quando Variety ha chiesto a Margot Robbie la sua opinione su una eventuale uscita della Suicide Squad Ayer Cut, lei ha rivelato l'esistenza di una versione lunghissima di C'era una volta a... Hollywood che contiene anche molte più scene della sua interpretazione di Sharon Tate. Per quanto riguarda la durata di venti ore, chissà se la Robbie ha semplicemente esagerato, ma conoscendo Tarantino la notizia non ci stupirebbe più di tanto. Ecco le parole della Robbie:

"Per motivi personali, mi piacerebbe guardare il montaggio di cinque ore di ogni film che ho girato. C'è un montaggio di 20 ore di C'era una volta a... Hollywood... ci sono talmente tante cose che non avete visto, tante cose fantastiche che avevamo girato e per un milione di ragioni sono state escluse della versione definitiva."

C'era una volta a... Hollywood: Leonardo DiCaprio svela perché Tarantino non voleva cellulari sul set

Margot Robbie non menziona la possibilità di un'uscita della versione stesa né rivela cosa contiene, ma in precedenza lo stesso Quentin Tarantino aveva confermato che c'è molto girato rimasto inedito che potrebbe arrivare al pubblico grazie a Netflix. Tarantino avrebbe espresso il desiderio di far uscire la versione estesa di C'era una volta a... Hollywood in vari episodi trasformandola in una nuova esperienza per gli spettatori. Al momento, però, del progetto non si hanno notizie.

Esiste però una versione sotto forma di romanzo esteso della storia di C'era una volta a Hollywood di cui è stata appena svelata la copertina che uscirà a giugno con La nave di Teseo.