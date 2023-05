C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie spiega perché Sharon Tate ha i piedi sporchi

Quentin Tarantino ha ammesso (e dimostrato coi fatti) in più occasioni di essere un feticista dei piedi. Ma perché la sua angelica Sharon Tate di C'era una volta a... Hollywood sfoggia dei piedi nudi decisamente sporchi in una scena di C'era una volta a... Hollywood? Lo ha spiegato la sua interprete Margot Robbie.

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in un'immagine del teaser trailer

Tarantino mostra la pura gioia di andare al cinema in una scena che vede Sharon Tate recarsi al cinema da sola per guardarsi sullo schermo. Oltre a catturare l'essenza dolce e innocente dell'attrice nella versione di Tarantino, la scena offre al regista la possibilità di indulgere in uno dei suoi feticci cinematografici preferiti, i piedi nudi notevolmente sporchi di Margot Robbie appoggiati sul sedile davanti al suo mentre lei sorride sorridendo il film.

Quentin Tarantino annuncia la "morte" di Rick Dalton di C'era una volta a... Hollywood

Margot Robbie e la gioia dei piedi nudi (e sporchi)

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in una scena

Margot Robbie ha fatto chiarezza sulla scarsa igiene del suo personaggio nel corso di un'intervista a Vogue dove ha spiegato:

"Il mio personaggio entra in un cinema per vedere se stessa sul grande schermo, si toglie gli stivali, alza i piedi e si sistema per guardare il film. Ma i miei piedi erano sporchi perché stavo camminando sul set. Sono rimasti sporchi nel film perché Quentin ha esclamato, 'Non farlo. Non pulirli.' Qualcuno era accorso subiti per pulirli, ma lui lo ha fermato".

In precedenza, lo stesso Quentin Tarantino aveva spiegato la sua ossessione per i piedi in un'intervista a GQ British dichiarando: "Non lo prendo sul serio. Ci sono molti piedi in molti buoni film. Questa è solo bravura nel dirigere. Ad esempio, prima di me, il regista che veniva additato come feticista dei piedi era Luis Buñuel. Anche Hitchcock dopo di lui e perfino Sofia Coppola".