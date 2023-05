Quentin Tarantino annuncia la "morte" di Rick Dalton di C'era una volta a... Hollywood

Quentin Tarantino ha appena annunciato la "scomparsa" di Rick Dalton, l'amato attore degli anni '60 interpretato da Leonardo DiCaprio nel suo film del 2019 C'era una volta a... Hollywood. La rivelazione è stata diffusa attraverso un tweet del podcast The Video Archives, condotto da Tarantino e da Roger Avary, il suo collaboratore dai tempi di Pulp Fiction.

Il tweet esprime la tristezza di entrambi per la perdita dell'attore Rick Dalton, famoso per i suoi ruoli nella popolare serie TV Bounty Law e nella trilogia di The Fireman. Il personaggio inventato, secondo Tarantino, sarebbe scomparso serenamente nella sua casa alle Hawaii, lasciando la moglie Francesca. Il messaggio si conclude con un omaggio: "RIP Rick Dalton 1933-2023".

La Francesca menzionata nel tweet è la moglie di Dalton sullo schermo, interpretata dalla talentuosa Lorenza Izzo nella pellicola di successo. In un tweet successivo è stato annunciato che il nuovo podcast The Video Archives, che andrà in onda martedì prossimo, sarà un episodio speciale in memoria di Rick, e presenterà alcune delle sue interpretazioni più memorabili.

Sebbene C'era una volta a... Hollywood sia ambientato nel 1969, Tarantino ha tessuto una storia intricata per il suo personaggio che va al di là degli eventi rappresentati nel film. In un'intervista del 2021 con il podcaster Jeff Goldsmith, il regista ha rivelato di aver scritto un libro che racconta le serie televisive e i film di Dalton, espandendo ulteriormente la ricca e avvincente carriera del personaggio.