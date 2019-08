Margaret Qualley svela come ha superato l'ansia per l'ossessione di Quentin Tarantino per i piedi sul set di C'era una volta a... Hollywood.

Per recitare in C'era una volta a... Hollywood, Margaret Qualley ha dovuto superare il timore per il feticismo per i piedi di Quentin Tarantino. L'opera del regista è ricca di violenza, citazioni cinefile e...piedi. Basti pensare alla danza di Uma Thurman scalza in Pulp Fiction, o a Christoph Waltz che dà a Diane Kruger un paio di scarpe coi tacchi alti in Bastardi senza gloria e anche C'era una volta a... Hollywood non fa eccezione.

C'era una volta a Hollywood: Margaret Qualley in una scena del film

In una delle scene più memorabili del film, la seduttiva Pussycat (Margaret Qualley), membro della Manson Family, mette i suoi piedi sporchi sul cruscotto dopo che lo stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) l'ha fatta salire in auto.

Margareth Qualley non era così sicura di voler mostrare i suoi piedi in primo piano, come ha confessato lei stessa a Indiewire: "Ho provato a dire a Quentin Tarantino che era una cattiva idea. Non ho dei bei piedi. Sono stata sulle punte per troppo tempo per avere delle dita che possono essere mostrate al mondo."

Così ne è nata una discussione: "Abbiamo dibattuto a lungo sulla scena con Quentin e Brad Pitt che cercavano di convincermi che i miei piedi andavano bene. Io insistevo di no. So che tendo a sottovalutami, ma sono consapevole che questi non sono bei piedi. In questo caso sono realista."

Alla fine Margaret Qualley si è convinta a mostrare i piedi senza alcun rimpianto: "Finora sono sempre stata mortificata dei miei piedi. Forse adesso è giunto il momento di superare questo complesso."

