C'era una volta a Hollywood: il trailer svela un legame con Django Unchained!

C'era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino, ha un legame con Django Unchained: il primo trailer ha infatti svelato che alcune sequenze sono state girate utilizzando lo stesso set del precedente lungometraggio.

I fan, intervenuti su Reddit, hanno notato le scenografie in stile western alle spalle di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt mentre i loro personaggi stanno rilasciando un'intervista e il confronto fotografico condiviso online mostra chiaramente che si tratta degli stessi edifici.

Ecco le foto:

Gli utenti del sito hanno inoltre ricordato che anche la serie Westworld ha utilizzato quel set, chiamato Melody Ranch, sottolineando che la scelta di Quentin Tarantino non è comunque casuale, essendo un regista che cura con incredibile attenzione ogni dettaglio dei propri film. In passato, Quentin Tarantino aveva parlato di un universo condiviso che legherebbe tutti i suoi film dichirando: "C'è un universo più reale del reale e tutti i personaggi vivono in quella dimensione. Ma poi c'è questo universo dei film. E quindi Dal tramonto all'alba, Kill Bill: Volume 1... tutti si svolgono nello stesso universo dei film. In pratica quando i personaggi al centro de Le iene o Pulp Fiction vanno al cinema vedranno Kill Bill o Dal tramonto all'alba".

Per ora è troppo presto per capire se oltre l'utilizzo delle scenografie, che potrebbe essere legato a una semplice questione di budget, C'era una volta a Hollywood contenga altri easter egg ed elementi che creano delle connessioni ai suoi precedenti film e non resta che attendere per scoprire i segreti della storia di Rick Dalton e Cliff Booth.

Gli eventi al centro di C'era una volta a Hollywood, ambientati nel 1969, permetteranno di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

Tra gli interpreti del film - a proposito, qui potete leggere il nostro commento al trailer di C'era una volta a Hollywood, ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.