C’era una volta a Hollywood: Elizabeth Debicki entra nel cast del sequel di David Fincher

Cresce l'attesa per The Continuing Adventures of Cliff Booth, il sequel del film C'era una volta a... Hollywood, che sarà diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, Elizabeth Debicki è entrata ufficialmente a far parte del cast della pellicola.

Debicki, recentemente acclamata per il ruolo della Principessa Diana in The Crown, si aggiunge a un progetto sempre più ambizioso. Insieme a lei ci sarà anche Scott Caan, noto al pubblico televisivo per aver interpretato Danny "Danno" Williams nella serie Hawaii Five-0, ruolo che gli è valso una nomination ai Golden Globe. Caan ha recitato anche nella trilogia di Ocean's Eleven nel ruolo di Turk Malloy, oltre che in pellicole come Varsity Blues, Boiler Room e Fuori in 60 secondi.

Cliff Booth torna protagonista

Il nuovo film seguirà le vicende di Cliff Booth, lo stuntman interpretato da Brad Pitt nell'originale del 2019. Stavolta Booth sarà al centro della scena come fixer dietro le quinte degli studi hollywoodiani, incaricato di risolvere i problemi più scottanti del settore. Secondo alcune indiscrezioni, la trama coinvolgerà un gruppo di gangster filippini, esperti di arti marziali, che si infiltrano nel mondo del cinema.

C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

Leonardo DiCaprio potrebbe fare una breve apparizione nei panni di Rick Dalton, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Sembra che Netflix abbia messo sul piatto un'offerta da 3 milioni di dollari per assicurarsi il suo cameo.

La produzione del film è prevista per luglio a Los Angeles, con Netflix che finanzia l'intero progetto. Si tratta della nuova tappa nella collaborazione tra il colosso dello streaming e David Fincher, già consolidata con titoli come Mank e The Killer.

Al momento, non è stata annunciata una data di uscita, ma l'interesse attorno a questo sequel è altissimo, complice il ritorno di volti noti e l'unione di due firme di peso come Fincher e Tarantino.