C'era una volta a... Hollywood contiene un riferimento a Bastardi senza gloria

C'era una volta a... Hollywood conterrebbe un arguto riferimento a Bastardi senza gloria.

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Il cinema di Quentin Tarantino è un universo fitto di rimandi, autocitazioni e riferimenti. Non è certo una sorpresa scoprire che il regista americano ha inserito nel suo ultimo lavoro, l'atteso C'era una volta a... Hollywood, un gustoso Easter Egg che rimanda a Bastardi senza gloria.

Bastardi senza gloria contiene una scena che vede Aldo Raine (Brad Pitt), Donny Donowitz (Eli Roth) e Omar Ulmer (Omar Doom) introdotti al villain Hans Landa mentre i tre si fingono cineasti italiani.

L'Italia ha un ruolo centrale anche in C'era una volta a... Hollywood, il protagonista Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) si reca in Italia per recitare in alcuni Spaghetti Western. Uno di questi film è diretto da Antonio Margheriti, il regista per cui si spaccia Eli Roth in Bastardi senza gloria. Antonio Margheriti è il nome che Hans Landa gli fa ripetere più volte per verificare la bontà del suo accento italiano.

