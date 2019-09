C’era una volta a… Hollywood: Cliff Booth, chi è il personaggio di Brad Pitt

C’era una volta a… Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un'immagine del film

C'era una volta a... Hollywood: Chi è Cliff Booth, il co-protagonista del film con le fattezze di Brad Pitt? Il nono lungometraggio di Quentin Tarantino è un concentrato di realtà e finzione, dove la Los Angeles del 1969 fa da sfondo per le interazioni tra veri divi del cinema e della TV come Steve McQueen o James Stacy e personaggi inventati di sana pianta come il protagonista Rick Dalton. Anche per lui, però, c'è un'ispirazione molto reale, anzi, più di una, e lo stesso vale per Cliff Booth, lo stuntman che per tutta una serie di motivi si ritrova a fare da autista e assistente per l'amico Rick dopo avergli fatto da controfigura per anni. Attenzione, seguono alcuni spoiler !

Come spiegato da Quentin Tarantino, il rapporto tra i due personaggi trae ispirazione da quello che c'era fra Burt Reynolds e il suo stuntman personale Hal Needham. Reynolds, che doveva recitare in C'era una volta a... Hollywood ma è morto prima delle riprese, ha anche contribuito a una scena incentrata su Cliff: la battuta di Bruce Lee sull'aspetto fisico di Booth ("Sei troppo bello per essere uno stuntman") fu suggerita dal divo scomparso. Quella scena allude anche a un'altra delle fonti d'ispirazione per Cliff: Gene LeBell, che lavorò sul set de Il Calabrone Verde proprio per far capire a Bruce Lee che picchiare gli altri stuntmen non era una buona idea.

La scena dello Spahn Ranch nel film - a proposito, qui potete leggere la recensione di C'era una volta a... Hollywood- è invece basata in parte sulle esperienze di Gary Kent, che partecipò a un western girato sulla tenuta che servì da alloggio per la Manson Family. Infine, c'è la spinosa questione del presunto omicidio della moglie di Cliff, sul quale il film è volutamente ambiguo: le circostanze poco chiare in cui sarebbe morta la signora Booth ricordano quelle della scomparsa di Natalie Wood, annegata nel 1981.

