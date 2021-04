Cena con Delitto 2: il sequel con Daniel Craig sarà girato quest'estate in Grecia

Il sequel del famoso film Cena con Delitto - Knives Out è ufficiale, ci sarà Daniel Craig e le riprese inizieranno la prossima estate in Grecia.

Cena con Delitto 2 andrà in scena, com'è stato annunciato nelle scorse settimane, grazie a Netflix e le riprese del film avverranno la prossima estate in Grecia, con Daniel Craig che riprenderà il ruolo del detective Benoit Blanc.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig e Ana De Armas in una scena del film

Secondo quanto riferito, la produzione di Cena con Delitto 2 inizierà il 28 giugno, con il regista Rian Johnson di nuovo al timone dopo aver stretto un accordo di 400 milioni di dollari per ben due sequel. Il set verrà allestito in Grecia e Daniel Craig tornerà tra i protagonisti del nuovo cast, unico membro del cast del primo film che a quanto pare parteciperà.

Cena con delitto - Knives Out ha ottenuto nel 2019 un incasso di 311.5 dollari, divenendo uno dei film più recensiti di quell'anno e nominato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Non sappiamo ancora cosa succederà in questo sequel annunciato, in quanto il contenuto della sceneggiatura e il prossimo caso da risolvere per il detective Benoit Blanc sono al momento top secret.

Unico dettaglio che il regista Rian Johnson ha svelato è che, probabilmente, il sequel trarrà ispirazione da Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie e dalla serie tv Agatha Christie - La serie infernale.