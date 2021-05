Cena con delitto 2: Kate Hudson entra a far parte del cast

L'attrice Kate Hudson è entrata a far parte del cast dell'atteso Cena con delitto 2, il sequel che verrà diretto da Rian Johnson.

Cena con delitto 2 avrà tra i suoi protagonisti anche l'attrice Kate Hudson, l'arrivo più recente nel cast dell'atteso progetto che verrà prodotto per Netflix. La piattaforma di streaming ha investito ben 400 milioni di dollari pur di avere i diritti per i prossimi due capitoli delle indagini del detective interpretato da Daniel Craig, Benoit Blanc.

Golden Globes 2013: Kate Hudson con un abito di Alexander McQueen

Le riprese del primo dei due sequel di Cena con delitto previsti si svolgeranno in Grecia e Rian Johnson è coinvolto come regista, sceneggiatore e produttore del progetto.

Kate Hudson ha recentemente recitato in Music, il controverso film diretto da Sia che le ha fatto ottenere una nomination ai Golden Globe.

Per il momento non sono stati annunciati dettagli relativi al sequel con Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc alle prese con un nuovo mistero. Negli ultimi giorni è stato confermato il coinvolgimento di Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Janelle Monae.

Cena con delitto - Knives Out ha avuto un incredibile successo ai botteghini di tutto il mondo: il film è costato solo 40 milioni di dollari ed è stato in grado di incassarne 311. Netflix ha quindi deciso di sostenere la produzione dei due sequel ideati da Rian Johnson con un investimento superiore ai 400 milioni di dollari.

L'unico dettaglio che il filmmaker ha per ora svelato è che, probabilmente, la storia dei nuovi film di Cena con delitto sarà ispirata a Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie e alla serie televisiva Agatha Christie - La serie infernale.